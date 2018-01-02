来自北极的一股冷空气１日横扫美国中西部，该地区许多城市当天被严寒笼罩。
随着新年钟声敲响，美国第三大城市芝加哥１日迎来入冬以来最寒冷的一天，当天最高气温为零下１５摄氏度，入夜最低气温预计跌至零下２０摄氏度。上一次芝加哥元旦最高气温为零下１５度发生在１９６９年。
艾奥瓦州苏城１日清晨温度低至零下２４摄氏度，为该市１９８９年１２月以来最低气温。艾奥瓦州首府得梅因也遭遇低温天气，清晨温度为零下１９摄氏度。
据美国国家气象局预测，２０１８年第一周，寒冷天气将持续控制美国中西部、南部和东部的很多地区。气象局针对这些地区已发出风寒预警，建议人们减少户外出行时间，预防冻伤等情况发生。（记者 徐静）
习近平主席新年贺词引发海外华侨华人热烈反响 新年前夕，习近平主席发表二0一八年新年贺词，回顾过去一年中国取得的非凡成就，勾画新一年工作重点，展现深厚的为民情怀、昂扬的奋斗姿态和负责任的大国担当。海外华侨华人第一时间收听收看新年贺词，认为习主席的贺词平实感人、催人奋进，他们为国内各项事业蓬勃发展点赞，为中国日益提升的国际地位而自豪，表示愿把自身点滴的努力汇流成海，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。 【详细】