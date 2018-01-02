在空中跨年：飞机意外延迟 2018年起飞2017年降落

据外媒报道，夏威夷航空一架原定于2017年12月31日自新西兰奥克兰飞往檀香山的班机，因意外延误，导致2018年1月1日才起飞。根据两地长达23小时的时差计算，该班机从2018年飞回2017年。

据悉，夏威夷航空HAL446客机，原定于当地时间2017年12月31日晚间11时55分，自奥克兰起飞，延误10分钟，改为2018年1月1日零时5分出发。

这短短10分钟延迟却造成一个奇妙巧合，该班机自2018年出发，于檀香山时间2017年31日上午10时16分抵达。

美国广播公司第7台(ABC7)交通线记者斯维尼(Sam Sweeney)稍早在推特提到这个有趣意外，他写道：“因为意外延误，夏威夷航空HAL446班机在2018年起飞，并将在2017年降落。 #时空旅行”。

因为地理位置，新西兰、澳大利亚是全球前几个最早迎接新年的主要国家。

(责编：樊海旭、常红)