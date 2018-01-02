悉尼跨年庆典落幕 创赢逾1.33亿澳元

悉尼在迎来2018年之际，用最美、最壮观的烟花表演再次证明了自己作为“跨年之都”的实力。

悉尼市市长克罗芙·摩尔在1日举行的记者会上表示，头天的跨年庆典两场烟花秀共吸引逾百万观众前往市中心多处观望点观看实景，通过镜头捕捉到的炫丽图片和精彩视频都已通过社交网络平台和电视屏幕传送到了世界的各个角落。她说：“有休·杰克曼这样的世界知名澳大利亚演艺巨星加盟，为庆典新创烟花造型，是悉尼和全澳的骄傲。与此同时，庆典主题设计创意艺术家娜迪亚·埃尔南德斯唯美的作品也让海港大桥桥墩焕发光彩。”

跨年庆典落幕时，大规模的清理工作便迅即展开，以确保整座城市在第一时间焕发原有的魅力和活力。悉尼市政府的工作人员彻夜辛劳，共清理废物总计约43吨，让大街小巷经过狂欢之后仍旧保持整洁。庆典清理队伍部署了205名市政工作人员，同时还配备了55辆卡车、清扫车和垃圾粉碎机。共增设了128个移动垃圾桶，全部装满了可回收的塑料瓶、纸张以及餐盒。

克罗芙·摩尔说：“市政清理人员不知疲倦地搬运、收集大量垃圾，及时恢复了悉尼井井有条的容貌，迎接元旦的第一缕阳光。这是一项艰巨的任务，参与清理工作的人员接近往常的3倍。”所有收集来的废弃物都已运送到了指定处理点，通过废物管理服务单位回收和处理。

据新南威尔士州旅游局估计，悉尼跨年庆典为本土经济创赢逾1.33亿澳元。

悉尼跨年庆典呈现了10万种焰火造型特效，烟花总重8吨，如此规模，可谓精彩绝伦、史无前例。庆典上的土著民族传统仪式《欢迎来到这片土地》也特别编排了投影、光效和神圣的传统烟熏仪式，向澳大利亚原住民致敬。

(责编：樊海旭、常红)