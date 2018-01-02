印度动作影星进军政坛 组建政党“大展拳脚”

他能徒手截住空中的手榴弹、在高楼之间飞转腾挪、瞬间消灭所有坏人……印度银幕“超人”、动作影星拉吉尼甘特１２月３１日宣布，他将进军政界，在现实世界“大展拳脚”。

拉吉尼甘特当天告诉影迷，他将在印度南部泰米尔纳德邦组建政党，目标是改变政治风气，为泰米尔纳德邦带来良政。他十多年前暗示有意参政，这是首次公开宣布。

拉吉尼甘特现年６７岁，做过３年公交车售票员，１９７５年进入影坛，迄今参演１７０多部影片，其中不少作品创印度票房纪录。为表彰他对印度电影业的贡献，印度政府２０００年和２０１６年两度向他授勋。２０１４年第４５届印度国际电影节上，他获得年度印度电影人纪念奖。

在泰米尔纳德邦，艺人成名后从政不乏先例。知名影星拉马钱德兰１９７７年至１９８７年担任邦首席部长。拉马钱德兰去世后，他的政党职位由他的学生、女演员贾娅拉姆·贾亚拉利塔接替。贾亚拉利塔出演过百余部影片，尽管从政后期受到腐败指证，但她在民众中一直享有很高人气。２０１６年去世前，她担任泰米尔纳德邦首席部长的时间超过１４年。泰米尔纳德邦反对党、德拉维达进步联盟主席穆图韦尔·卡鲁纳尼迪曾是知名的泰米尔语电影编剧。

美联社分析，贾亚拉利塔去年去世，反对党领袖卡鲁纳尼迪９３岁高龄，泰米尔纳德邦现在处于“巨大的政治真空”，有利于拉吉尼甘特上位。（郭倩）【新华社微特稿】

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