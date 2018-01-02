丹佛警察遭枪击1死4伤 行凶者最终遭击毙

美国科罗拉多州丹佛市１２月３１日发生枪击警察案，１名警察中弹死亡，４名警察和２名平民受伤，行凶者最终遭击毙。

案发现场位于丹佛郊区一个居民区。当天凌晨，收到噪音扰民投诉，警方前往一处住宅处置。清晨５时左右，警方再次收到投诉，继而前往同一处住宅，处理“家庭纠纷”。

两名男子在这处住宅内，其中一名男子把自己关入卧室。警察与他对话时，男子突然开枪。在场４名警察猝不及防，中弹倒地。

道格拉斯县治安官托尼·斯珀洛克在记者会上说：“他们在极短时间里全部中弹。几乎只有几秒钟就全部倒地。因而，这更像一次预谋袭击。”

男子与增援警察对峙近两小时，最终遭击毙。

斯珀洛克说，男子持一支长枪，“发射超过１００发子弹”。

受伤警察伤势平稳，两名受伤平民没有生命危险。

案发后，斯珀洛克的办公室立即在社交媒体上发通知，要求现场附近民众待在室内，不要靠近窗户和墙壁。

住在这一居民区的史蒂文·西尔克尼特告诉美国有线电视新闻网记者，他当时不在家，听说发生枪击，赶忙回家查看未婚妻的情况，被警方拦在警戒区外。他看见至少２０辆警车，听见“密集交火声”。

殉职警察２９岁，留下妻子和两个年幼孩子。

美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体“推特”上留言，向遇害警察“致以最深切哀悼”。

警方没有公布开枪男子的身份。斯珀洛克说，丹佛执法部门与这名男子有过接触，但他没有犯罪记录。

道格拉斯县验尸官稍后说，嫌疑人名为马修·里尔，３７岁。

美联社在视频分享网站上发现一条视频，由名为马修·里尔的用户上传。这段时间戳为１２月１３日的视频中，上传者要求斯珀洛克下台，咒骂他和其他当地执法人员。

居民西尔克尼特告诉美联社记者，从来没有想到自己居住的小区会发生枪击；这里最大的噪声通常是孩子们楼上跑动时发出的声音。他正考虑是否搬家，或者申请一张随身持枪证。

西尔克尼特说，距离小区大约３公里，是曾发生大规模枪击血案的一家电影院。２０１２年７月２０日，一名男青年在丹佛附近奥罗拉市一家影院向观众开枪，射杀１２人、射伤近６０人，年龄最小的遇害者仅６岁。

美国枪击案高发。斯珀洛克说，当地警方处置每一起报案时，都会假定当事人持枪。因为“这里是科罗拉多，人人都有枪”。

２０１７年１０月，内华达州拉斯维加斯市发生一起美国现代史上伤亡最惨重枪击案，一名枪手向音乐会观众持续扫射，５８人死亡、近５００人受伤。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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