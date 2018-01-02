阿联酋开始征收增值税

新华社迪拜１月１日电（记者 苏小坡）阿拉伯联合酋长国１日开始征收税率为５％的增值税，以增加政府财政收入，减少国际油价持续低迷带来的负面影响。

这一增值税应用范围包括食品、服装、汽油、水、电子产品、电费和酒店住宿，而房地产租售、部分药品、机票和学费等暂不在征税之列。

据阿联酋《海湾新闻报》报道，实施增值税制度后，阿联酋政府每年将增加１２０亿迪拉姆（约合３２．４亿美元）的财政收入。

媒体报道说，沙特阿拉伯也于１日开始征收增值税，与阿联酋一同成为海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员国中率先实施增值税的国家。巴林、科威特、阿曼和卡塔尔四国此前宣布推迟实施增值税计划至２０１９年。

国际货币基金组织曾数次建议海湾阿拉伯产油国以增值税方式实现政府财政收入的多样性，摆脱对石油出口的过度依赖。

(责编：樊海旭、常红)