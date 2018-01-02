韩军队改革先拿领导“开刀” 拟减少将军编制

据知情人士透露，韩国国防部正在推动军队改革，其中包括减少将军编制人数。

韩联社２０１７年１２月３１日援引多名匿名政府官员的话报道，韩国国防部打算从２０１８年开始逐渐减少将军人数编制，减幅可能达到７０至８０人。现阶段，韩国军队拥有大约４３０名将军。

文在寅２０１７年５月就任韩国总统后，承诺将精简军方高层。他次月提名前任海军参谋总长宋永武出任国防部长官，不少人评价称这一防长提名反映了文在寅推动军队改革的决心。宋永武是国防战略和安保方面的专家，了解韩国军队架构，这是过去１３年来首次有海军军官出任韩国防长。

此前，李明博政府曾于２０１１年提出设想，希望到２０２０年把将军数量减少６０人。朴槿惠执政时期，这一目标被修改为４０人。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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