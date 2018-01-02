韩国两大在野党或合并 或强化中间阵营力量

韩国第二大在野党国民之党２０１７年１２月３１日说，党内投票显示，多数人赞成国民之党与另一个在野党正党合并。

韩联社分析，中左路线的国民之党与中右路线的正党若能合并，将加强中间阵营的力量，在一系列议题上与执政党共同民主党以及第一大在野党自由韩国党抗衡。

眼下，共同民主党在国会拥有１２１个议席，自由韩国党拥有１１６个议席，而国民之党和正党分别拥有３９席、１１席。

朴槿惠“亲信干政门”爆发后，原执政党新国家党分裂为自由韩国党与正党。数月前，曾传出自由韩国党希望与正党合并的消息，但相关商谈进展不畅。随后，国民之党与正党合并的可能性跃入公众眼帘。

２０１７年８月，前总统候选人安哲秀再度当选国民之党党首。安哲秀同年１２月２０日递交一份党内提案，呼吁与正党合并，以备战２０１８年６月地方选举。

按规定，安哲秀的党首任期持续至２０１９年１月。但他一度表示，如果有关国民之党与正党合并的提案遭否决，他将辞去党首之职。

国民之党选举委员会２０１７年１２月３１日说，当月２７日至３０日进行的党内投票中，７４.６％票数赞成安哲秀的提案。据统计，国民之党共有２６０４３７名成员，５９９１１人投票，投票率为２３％。

安哲秀随后在新闻发布会上说：“我获得国民之党成员的压倒性支持，他们在投票中表达了渴望变革的热切呼声。我责无旁贷，将努力推进（两党）合并事宜。”

不过，也有一些国民之党人士主张此次投票无效，理由是投票率偏低。其中，１８名国民之党议员召开新闻发布会，要求安哲秀辞去党首之职以兑现承诺。

受“亲信干政门”影响，朴槿惠２０１７年３月遭弹劾，成为韩国历史上第一个被弹劾罢免的总统，失去司法豁免权。她同年３月３１日被法院批捕，随后关押在首尔看守所。同年４月１７日，检方以涉嫌收受贿赂、滥用职权等１８项罪名起诉朴槿惠，拘留期限为６个月。同年１０月１３日，法院裁定将她的拘留时间延长６个月，以彻底查清此案。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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