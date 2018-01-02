俄从今年起开始编制腐败官员名册 信息保留5年

为加大反腐力度，俄罗斯从1月1日起编制腐败官员名册，因腐败问题被解职的联邦国家公务员将被列入统一名册，其信息保留5年，国家机关在招录人员时可以使用名册中的信息。

据俄官方法制信息网站报道，相关法案已由俄总统普京在3天前签署，从今年1月1日起生效。

根据该法，今后，俄在国家公务员人事工作中引进国家信息系统，收录因腐败被解职的官员信息，可以公开查阅。如果相关腐败案件被法院撤销，或被列入名册的官员死亡，或信息收录时间超过5年，相关官员的信息可以从名册中删除。

2017年前9个月，从俄联邦国家机关、联邦主体权力机关和地方自治机关中被解职的腐败官员为527人，同比增加46%。

2008年末，俄通过《反腐败法》，2009年开始实施高官财产公开申报制度。2012年以来，俄检察机关向法院提起5万起腐败案件公诉，落马官员3500名，其中市长一级政府负责人超过千人。专家统计，俄经济每年因腐败蒙受几十亿美元损失。

俄总统普京曾多次表示，不管官员职位多高，只要存在腐败问题就要依法惩处。

2017年12月15日，俄前经济发展部长乌柳卡耶夫因受贿罪被判处8年监禁，并处罚金1.3亿卢布(约合221万美元)。(记者 胡晓光)

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