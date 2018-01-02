悉尼水上飞机坠毁 英国餐饮巨头及其至亲遇难

澳大利亚新南威尔士州警方１日说，前一天悉尼地区水上飞机坠毁事故遇难者的身份已经查明，除一名飞行员，其余５人是全球最大食品及配套服务提供商英国康帕斯集团首席执行官理查德·卡曾斯及其４名至亲。

据高级警官马克·哈钦斯介绍，５名遇难乘客分别是：卡曾斯，５８岁；他的长子威廉·卡曾斯，２５岁；次子爱德华·卡曾斯，２３岁；未婚妻埃玛·鲍登，４８岁；鲍登的女儿希瑟·鲍登，１１岁。遇难飞行员为加雷思·摩根，４４岁。

这架水上飞机２０１７年１２月３１日下午３时左右坠毁在悉尼市以北大约５０公里考恩镇旁的霍克斯伯克河中。目击者说，飞机一个急转弯后近乎垂直地扎入水中。

飞机残骸位于水下１３米处，警方和澳大利亚运输安全局正组织打捞。

哈钦斯说，警方已经联络英国执法部门，飞机坠毁原因仍在调查。

卡曾斯一家据信是从英国到澳大利亚度假。康帕斯集团董事会主席保罗·沃尔什１日在声明中慰问卡曾斯的亲属，称赞卡曾斯为人和善、作风务实，引领康帕斯跻身英国最优秀企业之一。

卡曾斯过去１１年执掌康帕斯集团，原定今年３月退休。他不久前决定辞去兼任的英国超市巨头乐购公司高级独立董事职务。

美国《哈佛商业评论》把卡曾斯列为全球最出色的企业首席执行官之一。（胡若愚）【新华社微特稿】

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