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意专家点赞中国“全球能源互联网”倡议

2018年01月02日04:32  来源：人民网－人民日报
 

据新华社罗马2017年12月31日电  意大利前环境部长科拉多·克利尼日前撰文指出，中国倡议构建的“全球能源互联网”有望成为全球经济“脱碳”、提高电力使用效率、为全球几十亿少电无电人口提供电力的关键。

克利尼近日在美国科学杂志《科学美国人》意大利版上撰文指出，构建全球能源互联网有助节能环保和电力普及，意大利也将从中获益。

克利尼在文章中介绍，中国2015年发出“探讨构建全球能源互联网”倡议，2016年又推动成立了全球能源互联网发展合作组织，规划世界共享的技术方案，致力于“以清洁和绿色方式满足全球电力需求”。克利尼说，中国清洁能源投资在全球发挥引领作用，特高压线路建设也稳步推进。

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 21 版）

(责编：袁勃、徐祥丽)
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