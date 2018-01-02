月球活动本月集齐三大看点

据新华社北京1月1日电 （记者张莹）天文观测“发烧友”可以设置日历提醒了！美国航天局近日在官网上说，2018年1月是难得的赏月佳期，会有两轮“超级月亮”现身天际。后一轮“超级月亮”还将伴有“血月”和“蓝月”，罕见集齐三大看点，因而格外具有观赏价值。
美国航天局的公报说，这两轮“超级月亮”将分别出现在1月第一天和最后一天。这轮月球活动的最高潮将发生在1月31日，当天的“超级月亮”还将伴随月全食。届时，从北美西部到亚洲东部的大面积地区，公众都可以观赏到一轮“血月”高悬空中。
“血月”一般在月全食发生时出现。当地球位于月球和太阳之间的直线上时，会遮住直射的太阳光。不过仍有一些太阳光绕过地球边缘，经地球大气层过滤后，紫、蓝、绿、黄光都被吸收掉了，因而在月球上投射出一种奇异的红光，就形成了“血月”。
1月31日的“超级血月”又被称为“蓝月”，是因为这是一个月内出现的第二次满月，和月亮颜色并无关系，平均2.7年发生一次，进一步增加了这场月球大戏的神秘性和观赏性。
《 人民日报 》（ 2018年01月02日 22 版）
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