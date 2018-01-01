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英国毛驴当上治疗师 能为病患送去温暖！

2018年01月01日15:27  来源：新华网
 

毛驴可以当治疗师？没错。英国一家慈善机构训练毛驴用于辅助治疗，向不少临终者和疾病患者送上温暖。

在巴斯格雷斯韦尔养老院内，临终老人玛丽静静地躺在床上，紧闭双目，就连护工喊她都没什么反应。可当毛驴治疗师“查理”进入房门，一步步向她走来时，玛丽立即睁开眼睛。“查理”停在床前，向她探出脑袋。她伸手轻拍“查理”的鼻子和脖子，开始与它的训练员说话，越聊越开心。

据英国《每日邮报》报道，“查理”来自慈善机构“毛驴收容所”。这家机构在全英设立了６个治疗点，一年服务约３.２万次，治疗对象除老人，还有痴呆症、自闭症、癌症患者以及有焦虑等情绪问题的人士。

专门服务癌症患者的心理学家詹姆斯·布伦南说，动物到访有显而易见的治疗效果，与动物接触有助患者缓解压力、平心静气。专攻老年医学的特里什纳·麦克纳尔说，研究表明动物辅助治疗有助降低血压。（黄敏）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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