英国毛驴当上治疗师 能为病患送去温暖！

毛驴可以当治疗师？没错。英国一家慈善机构训练毛驴用于辅助治疗，向不少临终者和疾病患者送上温暖。
在巴斯格雷斯韦尔养老院内，临终老人玛丽静静地躺在床上，紧闭双目，就连护工喊她都没什么反应。可当毛驴治疗师“查理”进入房门，一步步向她走来时，玛丽立即睁开眼睛。“查理”停在床前，向她探出脑袋。她伸手轻拍“查理”的鼻子和脖子，开始与它的训练员说话，越聊越开心。
据英国《每日邮报》报道，“查理”来自慈善机构“毛驴收容所”。这家机构在全英设立了６个治疗点，一年服务约３.２万次，治疗对象除老人，还有痴呆症、自闭症、癌症患者以及有焦虑等情绪问题的人士。
专门服务癌症患者的心理学家詹姆斯·布伦南说，动物到访有显而易见的治疗效果，与动物接触有助患者缓解压力、平心静气。专攻老年医学的特里什纳·麦克纳尔说，研究表明动物辅助治疗有助降低血压。（黄敏）【新华社微特稿】
谱写新时代中国特色大国外交华章 12月28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节时强调，外交战线全体同志要认真学习贯彻党的十九大精神、新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，锐意进取，开拓创新，深入推进中国特色大国外交，继续为党和国家事业发展贡献力量。【详细】