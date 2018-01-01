全球经济：危险的复苏

随着发达经济体从2008年后的经济衰退中恢复过来，2018年的全球前景看起来比2017年要好一些。从财政紧缩转向更为刺激性的立场将减少对极端货币政策的需求，而后者几乎肯定会对金融市场和实体经济产生扭曲作用

文/约瑟夫·E·斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)

约瑟夫·E·斯蒂格利茨

诺贝尔经济学奖获得者，哥伦比亚大学经济学教授，罗斯福研究所首席经济学家。

一年前，我曾预测说，2017年最具特色的方面将是不确定性，尤其是在以特朗普当选美国总统和英国公投脱欧为代表的一系列事件的助推之下。唯一可以确定的似乎就是不确定——当然，另一个方面是，未来可能变得极为混乱。

随后的事实证明，虽然2017年算不上是特别好的一年，但还是比许多人担心的要好得多。特朗普一如预期般浮夸不定。如果你只关注他那些源源不断的推文，准会认为美国正在贸易战和核战争之间摇摆不定。特朗普可以在某一天侮辱瑞典，接下来是澳大利亚，然后是欧盟，转身又对本国的新纳粹分子表示支持。而他那帮内阁成员则忙于互相揭发各自的利益冲突、无能和十足的恶行。

然而迄今为止，尽管存在一些令人担忧的监管退步(尤其是在环境保护方面)，但美国体制架构与特朗普政府的无能相结合(可谓是不幸之中的幸运)，意味着总统的言辞与他实际上已做成的事之间存在巨大的差距。

对全球经济来说，最重要的莫过于贸易战并未爆发。如果将墨西哥和美国之间的汇率作为晴雨表来看，对《北美自由贸易协定》未来走向的忧虑已经基本消退，同时贸易谈判也已停滞。然而特朗普式的大起大落还没有走到尽头：2018年可能才是特朗普将“手榴弹”投向全球经济秩序的一年。

有人将美国股市屡创历史新高作为证明某些特朗普经济奇迹的证据，但我认为这只是在某种程度上证明了大衰退爆发10年来的复苏终于取得了成效。每一轮低谷——就算是最严峻的，最终也都会结束；而特朗普不过是个恰好在前任总统工作收获果实时入主白宫的幸运儿罢了。

同时我会将其视作市场参与者短视的证据，如果能回到2007年，那么这些人肯定会热情响应潜在减税，而他们的钱可能会再次流向华尔街。他们忽视了随后在2008年出现的情况——这是四分之三世纪以来最严重的一次经济衰退，以及之前为超级富豪减税所带来的赤字和日益加剧的不平等状况。他们对特朗普保护主义所带来的反全球化风险不屑一顾。而他们也没意识到一旦特朗普的债务融资减税政策出台，美联储就将加息，导致市场陷入调整。

换句话说，市场再次表现出短期思维和极端贪婪的倾向。这一切都不利于美国的长期经济表现。同时也表明，2018年虽然可能比2017年更好，但也蕴藏着极大的风险。

欧洲的情况也有点类似。在英镑贬值的较大影响下，英国脱欧的决定并未产生那些反对者所预期的严重经济效应。但是越来越明确的是，首相特蕾莎·梅(Theresa May)的政府对于如何把握英国的脱欧进程以及脱欧后的英欧关系还缺乏明确的想法。

欧洲还有两个潜在的危险。一是意大利等严重负债国家，一旦利率恢复到更为正常的水平——这也是不可避免的，它们就很可能再次陷入危机。试问，在美国利率上涨的同时，欧元区还有没有可能在可预见的未来维持处于历史低位的利率？

而匈牙利和波兰则是一个对欧洲更加现实的威胁。欧盟不仅仅是一种便利的经济架构，还是一个对基本民主价值有所承诺的国家联盟，而匈牙利和波兰政府现在的行为却在违背这些价值观。

欧盟正在经受着考验，也有充分的理由担心它可能会出状况。这些政治考验对2018年经济运行的影响可能不大，但长期性风险则明显而巨大。

在世界的另一边，中国的“一带一路”倡议正在改变欧亚地缘经济状况，它以中国为中心，为整个区域的经济增长提供了重要刺激。但中国在从出口拉动型增长向内需拉动型增长、从制造业经济向服务型经济、从农村社会向城市社会的转变过程中必须面对诸多挑战。这个东方大国的人口正在迅速老化，经济增长明显放缓，不平等状况比美国更严重，在经济合作与发展组织中紧随墨西哥、土耳其和智利之后排名倒数第四。而其国内环境恶化对人民健康和福祉也构成了越来越大的威胁。

中国40年来史无前例的经济成就一部分是建立在中国共产党和国家内部广泛协商和共识的基础之上的。但一个规模和复杂性大大增加的经济体能够在这样一种机制下继续运作良好吗？与此同时，我们都知道一个监管不力的金融市场可以把一个经济体引向何方。

但这些本质上都是长期风险。对于2018年来说，最安全的赌注是，中国将保持稳定的增长方式，尽管略为放缓。

总之，随着发达经济体从2008年后的经济衰退中恢复过来，2018年的全球前景看起来比2017年要好一些。从财政紧缩转向更为刺激性的立场将减少对极端货币政策的需求，而后者几乎肯定会对金融市场和实体经济产生扭曲作用。

但是中国国内新的转变，欧元区迄今未能推行针对其结构缺陷的改革，最重要的是，特朗普对国际法治的藐视以及外界对美国领导层失去信任的状况，都给全球经济带来更大的不确定性。对此我们不应因短期的成功而陷入自满。

(《中国新闻周刊》2018年第1期)

(责编：朱欣(实习生)、常红)