新闻分析：意大利大选或将导致政治僵局

意大利总统马塔雷拉１２月２８日宣布解散议会。该国总理真蒂洛尼随后发表内阁声明说，新一届议会选举定于２０１８年３月４日举行。

意大利属议会共和制国家。议会是国家最高立法和监督机构，由参议院和众议院组成。除终身参议员外，参、众两院分别通过普选产生３１５名和６３０名议员，任期５年。意大利上一次议会选举于２０１３年２月举行。

２０１７年１０月通过的新选举法规定，三分之二的议员将按一定比例选举产生，三分之一的议员直接根据得票数高低产生。新选举法还支持在大选前组建政党联盟，以减少意大利政治长期存在的不稳定等问题。

尽管如此，分析人士认为，意大利此次大选很可能出现右翼联盟、中左翼联盟和反建制的五星运动党三分天下的局面。这三方可能都难以在议会掌控过半数议席，这将使意大利陷入政治僵局。

目前，五星运动党民意支持率约为２７％至２８％，是近期民意调查中支持率最高的政党。执政的民主党支持率排第二，约为２３％。前总理贝卢斯科尼领导的意大利力量党排名第三。

分析人士指出，尽管支持率很高，但五星运动党可能无法在大选中赢得足够多的议席以实现独立组阁。随着执政的民主党出现严重内部分裂，由意大利力量党、极右的北方联盟和意大利兄弟党组成的中右翼联盟将有可能赢得最多席位，但也难以实现独立组阁。

作为欧元区第三大经济体，意大利政府的高负债率引发欧元区国家的普遍担忧。加之２０１８年大选可能带来的政治不确定性，未来３年，意大利经济增长可能在整个欧元区垫底。

据报道，意大利的公共债务规模目前仅次于希腊，在欧元区排名第二，其失业率也一直居高不下。尽管意大利２０１７年经济增长有望创下自２０１０年以来的最高值，但在欧元区国家中仍属于表现不佳的行列。

２０１７年６月，国际货币基金组织（ＩＭＦ）将意大利２０１７年经济增长预期从此前的０．８％上调至１．３％。不过，该组织同时预测，意大利经济增速将在２０１８到２０２０年间再度出现小幅回落。

ＩＭＦ认为，虽然意大利经济呈回暖态势，但仍存在诸多风险，如金融系统脆弱、改革进程可能遭受挫折以及政治不确定性等。（新华社记者李洁）

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