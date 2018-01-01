随笔：2017，联合国捍卫多边主义在行动

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即将过去的２０１７年是不寻常的一年。日趋严峻的全球性威胁与挑战不断考验着人类全球治理的能力与决心。面对传统与非传统威胁和各种挑战，联合国继续致力于维护多边主义治理理念、捍卫联合国权威。

联合国秘书长古特雷斯近日在年度工作报告中强调，彰显多边主义比以往任何时候都重要。无论对区域还是全球而言，多边主义都是实现和平、包容性可持续发展和保障人权的最有效工具。

过去一年，全球治理遭遇个别国家单边主义与孤立主义的挑战，但就全球范围而言，维护多边主义呼声日渐高涨。美国外交关系委员会网站２８日发表文章说，今年以来，美国政府实施了一系列单边行动，但全球在诸如气候变化等重大问题上仍坚持多边合作。

６月，美国总统特朗普宣布，美国决定退出应对气候变化的《巴黎协定》。１１月，战乱中的叙利亚宣布签署加入《巴黎协定》并履行承诺。至此，美国成为全球唯一放弃该协定的国家。

事实证明，枉顾全人类未来的单边主义行为并不能撼动顺应时代发展的多边主义基石。１１月，在德国波恩召开的联合国气候变化大会在许多方面获得巨大成功。１２月，法国总统马克龙在巴黎主持召开“一个星球”气候行动融资峰会，筹集额外资金，为落实《巴黎协定》注入新动力。马克龙多次表示，“多边主义是应对全球性挑战的最佳方式”，只有选择这条路，才能建立永久和平，世界才能获得安全。

美国外交关系委员会网站文章说，美国许多州、城市和公司作出各自对《巴黎协定》的承诺，自觉填补特朗普政府退出的真空。“波恩和巴黎的成功，加上国际社会对《巴黎协定》一面倒的支持表明，在没有美国领导的情况下，在气候变化问题上的多边合作将继续下去。”

舆论认为，多边主义不断升温，一方面说明需要解决的全球性问题越来越多，另一方面也体现了各国应对重大挑战思维模式的转变。作为联合国“掌门人”，古特雷斯自上任以来就不断向国际社会发出警告，要求人们对人类前所未有的威胁与挑战给予高度重视。

第７２届联合国大会期间，１９６位国家元首、政府首脑或高级代表分别代表各会员国或观察员国发言，发言人数是１１年来最多一次。与会者希望通过加强国际合作，共同应对当前全球面临的核扩散、恐怖主义和极端主义、气候变化、跨国犯罪、网络安全、难民潮、毒品走私、环境污染、疾病蔓延等重大问题。

这之中，中国是多边主义的坚定支持者以及联合国权威的有力捍卫者。外交部发言人华春莹１２月２０日表示，没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。中方愿与国际社会共同努力，合力应对挑战，共护和平，共促发展。（新华社记者王建刚）

(责编：朱欣(实习生)、常红)