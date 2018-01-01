财经观察：2018年美元难返牛市

２０１７年，在特朗普政府经济政策未达预期、全球主要经济体经济复苏等因素作用下，美元对其他主要货币汇率持续下行，衡量美元对全球一篮子货币汇率强弱的美元指数全年下跌逾９％，为十年来最大跌幅。业内人士认为，２０１８年美元仍将面临多重压力，恐难逆转颓势。

美元在２０１７年的走势出乎市场预料。在２０１６年年末，多家投资机构曾表示，市场看好特朗普上台后兑现其减税和加大基础设施建设的竞选承诺，以刺激美国经济增长，美联储也有望加快加息步伐，预计美元将延续金融危机以来的牛市。

然而，美元指数在２０１７年年初触及１０３．８的最高点后，年内持续走低，一度跌至９１．３，为２０１５年来的最低水平。美元对其他主要货币汇率均下跌。

对此，业内人士指出，特朗普政府财政刺激政策未达预期，以及包括欧元区在内的全球经济复苏是此轮美元走弱的主要推手。

中信资本旗下对冲基金ＣＣＴｒａｃｋ首席执行官罗伯特·萨维奇对记者表示，美国总统特朗普年内试图推动国会废除奥巴马医改法案遭遇失败，并深陷“通俄门”调查，与国会共和党人裂痕明显，这让投资者对于特朗普政府能否顺利推行财政刺激措施疑虑重重，美元因此承压下行。

萨维奇说，此外，虽然美国经济仍保持２％以上的增长，但是全球主要经济体复苏加快，欧元区更是完成了从１％到接近２．５％的增长提速，这让美国经济在世界经济中的表现不再亮眼，美元牛市得以遏制。

美联储１２月份发布的季度经济预测显示，今明两年美国经济预计分别增长２．５％，高于９月份预测的２．４％和２．１％。与此同时，欧洲央行也上调了欧元区经济增长预期，预计２０１７年欧元区实际国内生产总值（ＧＤＰ）增长２．４％，２０１８年增长２．３％，较此前的预测值分别高出０．２和０．５个百分点。

国际货币基金组织（ＩＭＦ）在今年１０月份最新发布的《世界经济展望报告》中，将今明两年全球经济增长预期较７月份时均上调０．１个百分点，分别至３．６％和３．７％，同时也上调了包括欧元区、日本、中国和美国在内的主要经济体增长预期。

此外，全球其他主要央行与美联储货币政策分化缩小也将令美元承压下行。

在美国经济稳健增长的背景下，美联储在２０１７年宣布加息三次，将联邦基金利率目标区间上调到１．２５％至１．５％的水平，符合市场预期。但与此同时，美国通胀水平迟迟未达到美联储２％的目标，市场预计美联储未来不会加快加息节奏，难以对美元形成支撑。

不少机构认为，尽管包括欧洲央行、日本央行在内的全球主要央行仍在实行超宽松货币政策，但随着主要经济体经济提速、通胀回升，各国央行有望转为更为“鹰派”的政策立场，缩小数年来与美联储的货币政策分化，未来美元难有上涨空间。

摩根士丹利全球货币政策分析师汉斯·雷德克指出，美联储加息在全球经济增长的大背景下显得“势单力薄”，不足以支撑美元牛市。他甚至预计，美元或将进入长达六年的下行通道。

也有分析人士表示，美国将于２０１８年实施的税改法案将使部分海外资金回流，或在短期内对美元形成支撑，但长远来看，美元难以重拾牛市。（新华社记者李铭）

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