借社交媒体泄露消息 印度查证券业内幕消息外泄

印度证券交易委员会突击搜查、收集证据，以确认市场参与者是否曾借社交媒体泄露企业内部消息。

印度媒体报道，这是证券监管机构迄今最大规模突击搜证。

【搜证易】

按照一些媒体的说法，突击搜查以３０名证券经纪人为目标。

以印度证券交易委员会为消息源，路透社报道，几十名工作人员１２月２２日搜查一些经纪人的办公室和住所，带走手机和笔记本电脑。

调查从１１月开始，缘由是至少十几条信息出现在某个手机聊天应用软件的私人聊天群组里，内容涉及对一些印度上市企业市场业绩和财务指标的预测。

１２月２７日，证券交易委员会责成印度同心银行“自查”，澄清是否泄露财务信息。

２９日，在一场记者会上，证券交易委员会主席阿贾伊·蒂亚吉说，涉嫌以社交媒体为平台的非法活动对监管者而言是全新调查领域，没有先例，但市场参与者“不能隐身在技术手段背后（违规操作）”。

【举证难】

依照监管条例，证券交易委员会有权搜查并带走“账簿、登记册、其他文件”以及任何人与证券市场相关的记录。

只是，多名律师告诉路透社记者，监管机构能否获得个人的社交媒体账户密码、登录账户并审视内容，印度法律没有明确规定。

曾为证券交易委员会工作的律师桑迪普·帕里克说，调查对象可能会抗辩，指认监管机构侵犯个人隐私权。在印度，司法审理一旦涉及隐私，通常比较耗时。

另一名律师说，搜证过程是否完全合法，同样会受到质疑。诉讼方还需要承担举证责任，确认嫌疑人所发信息符合对“内幕消息”的司法界定。

对追究内幕消息泄露，证券交易委员会似乎有信心。一个匿名的委员会官员说：“我们有充分授权，可以继续推进（调查）。”（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：朱欣(实习生)、常红)