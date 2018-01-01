联合国秘书长新年号召团结：世界可以变得更安全

资料图片：联合国秘书长古特雷斯。 中新社记者 马德林 摄



据外媒报道，联合国秘书长古特雷斯在2018年到来之际发表视频致词，呼吁“团结”。

据报道，古特雷斯表示，“一年前上任时，我呼吁2017年是和平的一年。遗憾的是，从根本上说，世界并未走向和平。2018年元旦，我不再提出呼吁。我向我们的世界发出一个警报 一个红色警报”。

古特雷斯说，“冲突已然加剧，新的危险已经出现。全球对核武器的忧虑达到了冷战以来最高程度，气候变化的速度超过了我们的行动速度，不平等正在加剧。我们看到可怕的侵犯人权行为，民族主义和仇外心理正在上升”。

2018年伊始，古特雷斯号召“团结”。古特雷斯说，只要团结，世界可以变得更安全，冲突可以解决，仇恨可以克服。

他促请各国领袖的新年愿望是“收窄分歧，重建互信，带领人民实现共同目标”。

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