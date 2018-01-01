联合国秘书长新年号召团结：世界可以变得更安全

|资料图片：联合国秘书长古特雷斯。 中新社记者 马德林 摄
据外媒报道，联合国秘书长古特雷斯在2018年到来之际发表视频致词，呼吁“团结”。
据报道，古特雷斯表示，“一年前上任时，我呼吁2017年是和平的一年。遗憾的是，从根本上说，世界并未走向和平。2018年元旦，我不再提出呼吁。我向我们的世界发出一个警报 一个红色警报”。
古特雷斯说，“冲突已然加剧，新的危险已经出现。全球对核武器的忧虑达到了冷战以来最高程度，气候变化的速度超过了我们的行动速度，不平等正在加剧。我们看到可怕的侵犯人权行为，民族主义和仇外心理正在上升”。
2018年伊始，古特雷斯号召“团结”。古特雷斯说，只要团结，世界可以变得更安全，冲突可以解决，仇恨可以克服。
他促请各国领袖的新年愿望是“收窄分歧，重建互信，带领人民实现共同目标”。
谱写新时代中国特色大国外交华章 12月28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节时强调，外交战线全体同志要认真学习贯彻党的十九大精神、新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，锐意进取，开拓创新，深入推进中国特色大国外交，继续为党和国家事业发展贡献力量。【详细】