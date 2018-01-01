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法国总统马克龙新年贺词：2018继续进行深入改革

2018年01月01日09:01  来源：中国新闻网
 

据外媒报道，即将跨入2018新的一年之际，法国总统马克龙发表入主爱丽舍宫以来首次新年贺词。马克龙表示，2018新的一年将继续改革，迎接“法兰西的复兴”。

据报道，当地时间12月31日晚8点，马克龙在爱丽舍宫发表新年贺词，这是他出任总统以来的首次新年贺词。马克龙表示，新的一年将继续进行2017年开始的“深入改革”，马克龙特别强调在教育，劳工及气候领域的深化改革。

马克龙的民意在2017年夏季下降后近期回升，他在向法国民众发表的直播讲话中说：我知道一些人并不认同政府的决策，“我尊重他们并会倾听他们的意见，但我不会停止行动。”马克龙说，改革将以“同样的力度节奏进行”。

马克龙在总统府发表新年贺词，他的身后是法国及欧盟旗帜。在欧洲问题之上，马克龙呼吁全欧洲民众支持欧洲建设。马克龙说，2018年将是特殊的一年，“这一年里，我需要你们”，马克龙说，不向民族主义也不向怀疑主义妥协。马克龙表示，“我深信欧洲对法国有益”。马克龙表示，将一如既往与德国共同合作，“这是推动欧洲前进必不可少的条件”。

(责编：樊海旭、常红)
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