德国总理默克尔发表新年致辞：“时不我待”

德国总理默克尔。（资料图片）中新社记者 彭大伟 摄



据外媒报道，展望2018年，德国总理希望能够尽快完成组建新政府的任务，并且呼吁“更多的互相尊重”。不过与去年的新年讲话相比，这次她没有谈及恐怖主义问题。

默克尔为德国的团结而担忧。在12月31日发表的新年致辞中她表示，对于这个话题，已经很久没有出现过这么大的意见分歧了。"有些人甚至认为，我们的社会出现了一条深深的裂痕。"

默克尔称，一部分人说德国是个非常优秀的国家，国力强大，经济成功，又拥有一个开放而多元化的社会。而另一部分人却说有太多的人无法分享这份成功，他们为居高不下的犯罪率和频繁发生的暴力事件感到担忧。他们问自己，我们应该怎样应对和调控我们国家的移民现象。

其实，这两种观点都符合现实，默克尔解释道：“不管是成功和信心，还是恐惧和怀疑，都是相伴相生。对于我来说，这两者都是激励我们前进的动力。政治界的任务就是，思考如何应对未来的挑战，同时照顾到所有公民的诉求。”

默克尔表示，自己对此深感责任重大--尤其紧迫的一项任务就是，在新的一年里尽快组建一个稳定的政府。"时不我待"，她说。

为了让德国在十年或十五年之后仍然一切运转有序，必须现在就打好相应的基础。这意味着必须维持现有的就业岗位，同时为未来创造全新的工作机会。默克尔许诺将进一步加大对企业在新技术研发方面的支持，国家应该在该领域扮演"数字先锋"的角色。

默克尔将社会福利市场经济称作德国经济发展的主导思想，即使在数字化发展的时代，也应该是"我们前进路上的指南针"。在这一路程中，必须将家庭放在中心位置，进一步减轻家庭的经济负担，帮助人们把家庭生活和职业发展"更合理地结合起来"。此外，还应建立"合理完善的护理体系"，创造均衡的生活水平--"不管是在城市还是农村"。

默克尔认为，德国的未来与欧洲的未来"息息相关"。27个欧盟成员国必须比以往更为紧密地团结起来，作为一个共同体来协调行动。这将是未来几年里最具决定性的问题。关键在于，"我们欧洲人能否在这个全球化和数字化的世界里，带着团结与自信，对内和对外，身体力行我们的价值观"。而德国和法国将会携手起手来，共同为这一目标而努力。

在新年讲话的最后，默克尔又回到了开头的主题上：对正确答案的争论是一个充满活力的民主制度不可或缺的一部分。所以，她对新一年的愿望也包括，"希望我们能够重新认识到，是什么把我们从内心深处联系在一起"。其中包括更加明确地凸现共性，以及"努力更加尊重他人 ，而且是广义上的尊重"。

其实在去年这个时候，默克尔就已经谈到了加强团结和增强民主制度活力的话题。不过有一个话题她并未在今年的新年讲话中提及，那就是恐怖主义。

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