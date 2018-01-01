日本首相安倍发表新年感言 期待成为改革实行之年

据日本共同社报道，日本首相安倍晋三1日发表了新年感言。在表明决心实现去年众院选举承诺中提出的“全年龄层型社会保障”的基础上，他表示“今年是‘实行的一年’。在远望2020年和更远未来的同时，安倍内阁将朝着新的国家建设的方向，强有力地推进改革”。该发言似乎可被解读为瞄准长期执政，力争在9月的自民党总裁选举中实现第三次连任。

据报道，安倍提及2018年是明治维新150周年的节点，指出当时“为了克服殖民统治浪潮涌来、应被称为国难的危机，一举推进了近代化”。他赞扬先驱者称：“原动力是每一个日本人。通过集结所有日本人的力量，彻底守护了独立。”

安倍还就日本的现状强调，“正直面少子老龄化这一应被称为国难的危机”。

作为“安倍经济学”的成果，他列举名义国内生产总值(GDP)和有效求人倍率有所改善，呼吁“如果能打造谁都能最大限度发挥能力的‘一亿总活跃社会’，日本就能够强力发展”。

安倍还表示“将开展坚定的外交，无论出现何种事态，都会彻底守护国民的生命与和平的生活”。新年感言未提及修改宪法。

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