2017年澳大利亚十大新闻盘点

人民网悉尼12月31日电 回望2017年，澳大利亚政党内部的双重国籍丑闻、同性婚姻正式合法化等新闻事件均对澳大利亚的政治、经济和社会等方面产生了深远的影响，以下是人民网在年末为您独家梳理的2017年度澳大利亚十大新闻。

中国国务院总理李克强访澳

3月22日至26日，应澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔邀请，中国国务院总理李克强对澳大利亚进行正式访问。访问期间，李克强会见总督科斯格罗夫，同特恩布尔举行第五轮中澳总理年度会晤，并广泛接触澳各界人士。双方达成一系列政府间和商业合作成果，涉及经贸投资、创新、农业、知识产权、安全执法、旅游、教育等广泛领域。

澳收紧入籍政策及修改工作签证风波

4月18日，澳总理特恩布尔宣布取消457技术工作签证，旨在增加澳大利亚本地人的就业机会，现有的457签证持有者不会受到该政策的影响。457签证是澳大利亚政府为引进海外各类专业人士而设立为期四年的临时技术工作签证。据统计，457签证的主要持有者为印度人、英国人及中国人。此后取而代之的是为期两年的临时技术工作签证及另一种四年的高要求专业技能工作签证。

4月20日，澳政府宣布将对移民入籍政策作出修改，提高外国人加入澳大利亚国籍的“门槛”。根据更改后的入籍政策规定，申请者必须通过一项新设计的独立英语水平考试以及“澳大利亚价值观”测试。然而，由于改革未能获得参议院通过，已于10月18日正式撤回。经澳移民部长确认，目前将按原有移民规定处理入籍申请。

澳维州政府向华人道歉

5月25日，维多利亚州州长安德鲁斯向“淘金时代”在维州受到种族歧视和不公正法律对待的华人道歉。这是澳大利亚历史上首次官方正式向华人道歉。

19世纪中叶，维州因发现金矿引起移民潮。该州制定针对华人移民的歧视性规定，要求在该州登陆的华人移民缴纳高额“人头税”，许多华人因此背上巨额债务。为躲避这项开销，不少华人被迫从南澳大利亚州登陆，在荒野中徒步跋涉数百公里至维多利亚州，很多人在路途中因饥饿和劳累死亡。安德鲁斯称，“道歉永远不会太迟”。他认为当年对华人的歧视是可耻的行为，并表示现在澳大利亚欢迎并且尊重移民。

墨尔本恐怖袭击事件

6月5日，澳大利亚墨尔本发生劫持人质事件，劫持者在交火中被警方击毙，一名女性人质获救，另有一名男性在交火前死亡，三名警察受伤。极端组织“伊斯兰国”宣称，该挟持事件为该组织“战士”所为。6日，澳警方将这一劫持事件定性为恐怖袭击。

劫持者雅克布·卡瑞有长期犯罪历史，去年11月刚获假释出狱。 2007年卡瑞被诉在墨尔本火车上持械抢劫，致一人受刀伤。卡瑞还曾在2009年因参与密谋袭击位于悉尼的霍尔斯沃西军营而被起诉，后于2010年被无罪释放，其三名同伙被判刑。2012年，卡瑞因暴力入室行窃又被判至少三年。

多起华人遭歧视、攻击事件

7月，在澳大利亚墨尔本大学和蒙纳士大学的几所建筑入口处张贴了写有中文“此处禁止中国人进入，如果违章将面临起诉以及驱逐出境的可能！”的海报，并印有该校校徽、校中国学生会以及澳大利亚全国学生联合会的标识。据悉，在辱华海报背面发现印有一个网址系当地右翼组织的网站，主要内容与崇尚种族主义有关。

10月24日，两名中国高中留学生在堪培拉沃登区无故被当地青少年围攻殴打。其中一名当事学生面部被殴打出淤青、有割伤。当事学生经治疗后已出院。澳警方已逮捕两名涉事青少年，并在首都领地儿童法院出庭。

澳大利亚政坛爆双国籍丑闻

7月起，澳大利亚联邦政府内部的双重国籍丑闻持续发酵。由于持有双国籍，包括澳副总理、国家党党首巴纳比·乔伊斯，国家党副党首费安娜·那什、一国党参议员马尔科姆·罗伯茨、绿党参议员斯科特·路德拉姆以及拉瑞莎·沃特斯等议员失去议员任职资格。

丑闻致使澳大利亚政坛陷入混乱，现任政府内阁失去议会多数地位，成为少数派政府，只能依靠独立议员的支持推动议案获批以及躲过不信任投票。直至12月2日，放弃新西兰国籍的乔伊斯参与新南威尔士州新英格兰选区补选并赢得选举，执政联盟才恢复多数席位。国籍风波导致执政党的民调支持率直线下降。

澳大利亚同性婚姻合法化

12月8日，澳大利亚总督彼得·科斯格罗夫签署了澳联邦议会参众两院通过的同性婚姻法案，同性婚姻在澳大利亚正式合法化，这标志着澳大利亚成为全球第26个同性婚姻合法化的国家。澳大利亚同性婚姻合法化之路一直争议不断。自13年前霍华德政府修改婚姻法案以确保同性婚姻的非法化起，绿党和民主党便开始不断推动同性婚姻合法化，但均以失败告终。

今年8月，特恩布尔宣布澳联邦政府将采取非强制性邮寄投票的方式来对同性婚姻合法化进行全民投票。11月15日，澳大利亚统计局宣布，61.6%的澳大利亚人投票支持同性婚姻，38.4%反对。同性婚姻法案于11月29日在澳联邦议会参议院获得通过，于12月7日在众议院通过。

2017“中澳旅游年” 推动两国旅游文化交流

2017年是中国和澳大利亚政府共同设立的旅游年。2月5日，中国国家旅游局在悉尼歌剧院启动2017“中澳旅游年”。12月13日，2017中“澳旅游年”闭幕式在广州举行。这项为期一年、旨在进一步加强中国与澳大利亚两国之间旅游文化交流的活动正式画上圆满的句号。

据悉，今年1至9月，澳大利亚公民访问中国达53.6万人次，同比增长10.6%，中国公民访问澳大利亚达104.3万人次，同比增长12.7%，中澳已相互成为对方重要的旅游客源市场。在2017“中澳旅游年“间，澳大利亚和中国“中澳旅游年共组织了100多场活动，充分践行了澳中在推动双边旅游发展方面的共同承诺。

澳大利亚公布五年儿童性虐待调查最终报告

12月14日，澳大利亚儿童性虐待调查皇家委员会举行闭幕会，为期五年的性虐待儿童问题调查告一段落。自2013年展开调查以来，澳大利亚儿童性虐待调查皇家委员会在各地举行听证会，经过超过8000次的非公开会议和444天的公开听证，委员会共审查了120多万份文件，听取了涉及超过4000个机构发生的虐待事件，预计有6万名受害者将有资格根据国家的补救计划提出索赔。

15日，委员会将最终调查报告上交总督以公开调查结果。最终调查报告长达17册，提出了400多条建议。报告揭示了澳大利亚有关机构在保护儿童方面严重失败。调查结果也被称作是“国家悲剧”。

澳媒体政坛“中国干预”反华思潮毒化中澳关系

近几个月，澳大利亚多家媒体发文称，中国政府在澳大利亚政坛和社区不断扩大的影响力，干扰了澳大利亚政治。12月，澳大利亚总理特恩布尔宣布将推行新的反间谍和外国干预法，以应对外国势力干预澳大利亚内部事务。他指责称：“中国影响力正干预澳大利亚政治。”中国外交部发言人8日回应称，澳大利亚领导人近日发表的有关言论毒化了中澳关系气氛，充满了对中国的偏见，中方已向澳方提出严正交涉。

特恩布尔不认同中方的批评，强调“确有外国势力干预澳大利亚”。他用中英文语言夹杂着说：“现代中国是建立于1949年的，当时就有了‘中国人民站起来了’这句话。这句话代表了主权及尊严，代表‘我们站起来了’。”他随后特别再用普通话和英文强调称，“澳大利亚人民站起来了!”

中方强烈敦促澳方有关人士摒弃冷战思维和对华偏见，立即停止发表损害中澳政治互信与互利合作的错误言论，并采取有效措施消除负面影响，以免对中澳关系发展造成干扰和冲击。（王泉骄）

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