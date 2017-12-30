联合国教科文组织对以色列退出深表遗憾

联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱２９日发表声明，对当天收到以色列将退出该组织的正式通知表示“深切遗憾”。

阿祖莱说，面对成员国之间可能存在的分歧，继续充分地参与教科文组织工作有助于推动对话、合作及伙伴关系。成员国只有“在教科文组织内部，而非外部”，才能最好地解决该组织职能范畴内相关的争端。

阿祖莱表示，以色列自从１９４９年成为教科文组织成员国以来一直在该组织内部享有其正当地位。她强调，教科文组织致力于捍卫表达自由，防止任何形式的反犹主义和种族主义。

以色列总理内塔尼亚胡１２月２２日指示以色列驻联合国教科文组织代表卡梅尔·沙马·哈科恩最晚于１２月３１日正式离开该组织。以色列外交部发言人说，做出这个决定是基于教科文组织“试图将犹太人的历史与以色列土地分离”。

此前，美国国务院于１０月１２日宣布，美国决定退出联合国教科文组织。美国国务院在声明中说，美国做出这一决定的主要考虑包括不断增加的欠费、机构需要根本性改革及对该组织“针对以色列的持续偏见”的关切。

根据相关条款，美国和以色列的退出将于２０１８年年底正式生效。

２０１１年１０月底，联合国教科文组织大会投票通过关于巴勒斯坦以成员国身份加入该组织的提案。美国和以色列对此表示不满，两国随后停止缴纳会费。因拖欠巨额会费，２０１３年１１月，美国和以色列丧失了在联合国教科文组织的投票权。

联合国教科文组织成立于１９４６年，宗旨是通过教育、科学和文化来促进各国之间的合作，并对世界和平与安全作贡献。（记者 张曼）

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