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英国、德国报告：2017年非常热

2017年12月30日14:52  来源：新华网
 

英国和德国２９日分别发布的数据显示，２０１７年是两国有气象记录以来平均气温最高的年份之一。

英国气象局的数据显示，２０１７年英国平均气温的最新临时预估值为９．５６摄氏度，是英国自１９１０年有记录以来的第五高。最高记录是２０１４年的９．９１摄氏度。

英国气象局表示，总体来看英国气温最高的９个年份都出现在２０００年之后。

英国格兰瑟姆气候变化与环境研究所专家鲍勃·沃德说，这些数据进一步证明，在气候变化影响下英国的气温和湿度都在上升。不但较高气温年份出现在２０００年后，英国有记录以来湿度较高的６个年份中也有５个出现在这一时期。

德国气象局的初步统计结果显示，２０１７年德国平均气温为９．６摄氏度，成为自１８８１年有气象记录以来最热的８个年份之一。

德国气象局还称，２０１７年德国极端天气频发，４月剧烈的“倒春寒”和１０月发生的两场飓风“哈维尔”“赫尔瓦特”均造成严重损失。

世界气象组织１１月初报告称，２０１７年将极有可能进入有气象记录以来最热年份的前三甲。（张家伟 张毅荣）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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