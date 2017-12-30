美国似有意降调对朝言论 避谈军演或为谈判留余地

一名美国政府高级官员告诉有线电视新闻网，特朗普政府打算“谨慎”和“低调”地公开谈论针对朝鲜的美日或美韩军事演习。

这名高级官员说，美国决定不谈论军事演习，意在为美外交官在朝鲜半岛谈判中留有更多余地，以期化解危机。

另外两名美国政府官员分别向有线电视新闻网确认了这一动向。

按照美国有线电视新闻网的说法，美国为对朝言论“降调”的设想表明，总统唐纳德·特朗普身边一些官员倾向于缓和可能被视为好战的言论，至少缓和与即将来临的军事演习相关的言论。

数十年来，美国军方一直公开谈论演习，尤其是在潜在热点地区的演习，目的是让其他国家知晓美国的动向、不会误判美国正在采取实际军事行动。当前形势下，美国希望韩国找到方法，能向朝鲜说明美国的动向。

美国有线电视新闻网２７日以一些美国官员为消息来源报道，初步迹象显示，朝鲜可能准备利用移动平台试射新的卫星或导弹。（侯洁莹）【新华社微特稿】

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