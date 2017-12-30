2017，“黑天鹅”飞出后的“调整”

与２０１６年相比，２０１７年国际局势中“黑天鹅”不多。但是“黑天鹅”掠过的翅膀，促使全球各国、各地区应势而对。专家认为，当下世界呈现深度“调整”。

【美欧“大转向”】

中国人民大学国际关系学院教授、国际组织与国际政治问题专家蒲俜认为，美国这一年不出所料地向内转，或者说保守主义倾向上升。特朗普政府采取了不少与美国传统大国地位不相应的做法，包括退出《巴黎协定》、退出跨太平洋伙伴关系协定（ＴＰＰ）、退出联合国教科文组织，以及调整盟国间经济关系和安全义务等。因此，“这一年基本确立了这届政府不打算在多边框架中承担更多责任的姿态”。

至于欧洲，英国“脱欧”并未成为第一块被推倒的多米诺骨牌。尽管右翼政党在欧洲多国支持率有所上升，但主流选择、即中间党派最终胜选、组阁。今年最重头的两场大选——法国总统选举和德国联邦议院选举没有出现太大意外，如果德国组阁艰难实现，“欧洲一体化的大势还可以稳住”。

蒲俜说，欧洲这一年的“转向”，是从危机相当严重逐渐向危机可控调整。欧洲一体化现在面临的问题依然很多，但总体可控。

【联合国“承压”】

就联合国来讲，今年是新任联合国秘书长安东尼·古特雷斯上任第一年，他正努力让联合国发挥更积极作用。蒲俜说，联合国现在面临的最大压力，是在美国不支持多项全球协定、不赞成多边主义的情况下，如何继续推动各会员国应对全球性议题。

她认为，现在美国国内对全球性议题感兴趣的力量，如传统政经势力和非政府组织等，都认为这是暂时性的，只是特朗普政府的选择；长期来看，美国还是会在这些议题上恢复以往做法。

“所以，我认为联合国也在调整，”蒲俜说，“中国等国家正发挥更积极作用。这对于联合国也很重要。”

【中国“正能量”】

美国“退群”、英国“脱欧”、民粹主义势力抬头、保护主义滋生……似乎都在体现逆全球化态势。

蒲俜说，毫无疑问全球化给世界带来繁荣与发展，但也会引发贫富分化以及环境、资源和能源等问题。目前的关键是，逆全球化能否解决这些问题，各方普遍存疑。“保守排外的思路应该无法解决现有问题，国际社会必须合作应对全球挑战。”

蒲俜认为，中国推动构建人类命运共同体，在２０１７年更坚定表现出负责任大国风范，今后将继续在全球治理体系中贡献更多“正能量”。（侯洁莹 海洋）（新华社专特稿）

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