美国两任总统的“战争在继续” 奥巴马：推特治国分裂美国

“问题是我们怎样利用社交媒体保持观点多样性，而不是最终导致一个分裂的社会。” 美国前总统奥巴马在英国广播公司(BBC)27日播出的节目中不点名地猛批美国现任总统特朗普推特治国分裂美国。

这是奥巴马卸任后首次接受采访，他呼吁“位高权重的人使用互联网时必须负起更大责任”，明显在影射特朗普。尽管从上任以来直至今天，特朗普不停地在推特上夸耀自己的政绩，但美国媒体近两天在盘点特朗普上台一年做的大事时却充满了负面消息：一年来都没举办过一次国宴，1/3时间待在自己的产业上。

《美国新闻与世界报道》称，特朗普在白宫的这一年充满了分裂和不满、混乱和抵抗。《华盛顿邮报》称，特朗普在外交上推行“美国第一”政策，实际上却使美国落后。

27日，BBC播出了英国哈里王子采访美国前总统奥巴马的节目，这是他离开白宫后第一次接受采访。奥巴马在节目中警告，不负责任地使用社交媒体，不仅会扭曲民众对复杂事物的了解，也传播错误信息。奥巴马在采访中表达了对社交媒体的担忧，他认为在网络上，事实往往被丢弃，人们只会去听、去看或传播自己认可的观点，有时会扭曲对复杂议题的理解，人们会陷入偏见之中。奥巴马称，领导阶层必须想办法，在网络上再创造一个共同空间。

奥巴马对特朗普的不点名批评立即遭到特朗普支持者的反击。福克斯新闻专栏作家赫特称，奥巴马是在暗示特朗普“推特治国”的做法“令人憎恶”，但这就像批评罗斯福总统当年用广播播出炉边谈话是“犯规”一样荒唐。赫特称，推特是一种人与人之间交流的方式，也有助于让民众避免对特朗普抱有敌意的媒体的误导。

“奥巴马和特朗普之间战争仍在持续”，德国新闻电视台28日称，奥巴马退休后首次接受采访就把矛头指向美国现任总统特朗普。显然，奥巴马是“有备而来”的，他对特朗普这一年频频打击自己的“政治遗产”感到不满。自2017年1月上任以来，特朗普一直在努力消除奥巴马政府的成就。在共和党控制的参议院和众议院的帮助下，奥巴马时期有关医疗保险、环保以及移民等法规被剔除，同时也导致美国国内舆论的分裂。

特朗普刚上台时就被媒体称为“美利坚分裂国总统”。一年来，无论什么事，只要是有关特朗普，总会引起美国国内外不同观点的激烈争论。“奥巴马在最受尊重者排名中击败了特朗普”，韩国KBS电视台28日称，美国盖洛普民调公司27日公布的民意调查显示，奥巴马成为该国最受人敬仰的人，而特朗普排在第二位。在最受尊敬的女性中，特朗普的老对手希拉里排名第一。盖洛普从1946年开始进行类似民调，而现任总统不敌前任总统实属罕见。报道特别强调，在共和党支持者中，有35%的人投票给了特朗普，选择奥巴马的仅有1%。但民主党支持者中，有39%的人选择奥巴马，投票给特朗普的有3%。【青木 陶短房 王伟 陈一 柳玉鹏】

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