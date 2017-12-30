驻墨西哥大使邱小琪：中国外交在全球治理上取得系列开创性成果

人民网北京12月30日电 据外交部网站消息，12月28日，墨西哥主流媒体《金融家报》刊登驻墨西哥大使邱小琪署名文章——《开创新时代中国特色大国外交新局面》。文章指出，2017年是中国外交极不平凡的一年，中国特色大国外交全面深入推进，中国道路、中国模式和中国理念焕发勃勃生机，成为引领全球治理积极力量。文章全文如下：

2017年是中国外交极不平凡的一年，中国特色大国外交全面深入推进，中国道路、中国模式和中国理念焕发勃勃生机，成为引领全球治理积极力量。

中国特色大国外交全面深入推进。一是与主要大国的协调合作取得新进展。中美元首一年之内3次会晤，为新时期的中美关系确定发展方向。中俄元首5次会晤，中俄全面战略协作向着更高水平迈进。中欧各领域交流与合作进一步拓展。二是与周边国家的睦邻友好迈上新台阶。积极构建周边命运共同体，推动中国—东盟关系从成长期迈向成熟期，妥善应对朝核等地区热点问题，为维护周边稳定、促进地区繁荣发挥建设性作用。三是与广大发展中国家的合作取得新突破。全面落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果，与阿拉伯国家、拉美国家整体合作顺利推进。

中国外交在全球治理上取得系列开创性成果。一是中国理念得到全球响应。习近平主席在达沃斯世界经济论坛年会、联合国日内瓦总部、二十国集团领导人汉堡峰会和亚太经合组织领导人岘港会议发表系列重要演讲，发出推进经济全球化进程再平衡、共同构建人类命运共同体的时代强音。二是中国方案转化为国际行动。成功举办“一带一路”国际合作高峰论坛，编织起海陆统筹、东西互济的合作网络。顺利召开金砖国家领导人厦门会晤和新兴市场国家与发展中国家对话会，开启金砖合作第二个“金色十年”。三是中国实践推动世界和平与发展。积极构建对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系，同各国共同致力于持久和平与普遍繁荣。

2018年是十九大后新时代中国特色大国外交开局之年，中国将全力办好博鳌亚洲论坛、上海合作组织峰会、中非合作论坛以及中国国际进口博览会四场主场外交活动，开创与世界各国合作共赢的新篇章。推动中美关系健康发展，保持中俄高水平战略协作，巩固中欧关系良好态势，构筑总体稳定、均衡发展的大国关系框架。深化同周边各国睦邻友好，积极构建周边命运共同体，推动朝鲜半岛、阿富汗等热点问题政治解决。弘扬正确义利观，促进中非、中拉、中阿双边和整体合作齐头并进，增加与发展中国家伙伴关系的“含金量”。落实好“一带一路”国际合作高峰论坛成果，建设好论坛后续机制，坚持共商共建共享原则，以基础设施、国际产能合作为重点，以骨干通道和经济走廊建设为牵引，全方位展开“一带一路”建设。深入参与全球治理，引导经济全球化向更加包容、普惠方向实现再平衡。落实2030年可持续发展议程，推动气候变化、反恐等领域国际合作，反对各种形式的保护主义，努力开创新时代中国特色大国外交新局面。

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