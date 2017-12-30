2017，中国为世界点亮明灯（望海楼）

12月29日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在全国政协新年茶话会上发表重要讲话。他指出，2017年是党和国家发展进程中具有里程碑意义的一年，中国特色社会主义各项事业取得新的重大成就。他强调，我们开展全方位外交，积极推动构建人类命运共同体。一天前的28日，习近平主席在人民大会堂接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节时，充分肯定中共十八大以来外交工作取得的成就。

回眸2017年，中国着眼于直面人类社会最宏大和最重要的问题，提出中国方案，贡献中国智慧。

当今世界面临什么样的重要问题呢？习近平主席在出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中指出，“和平赤字、发展赤字、治理赤字，是摆在全人类面前的严峻挑战。”

2017年的中国，直面人类面前三大赤字。为解决这三大赤字，习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛上提出，将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路。4年多来，“一带一路”建设从理念转化为行动、从愿景转变为现实，不断释放合作共赢红利，不断汇聚吸引力凝聚力，世界上越来越多国家把期待目光投向中国，把合作希望寄托于“一带一路”。

2017年的中国，发出了引领全球化方向的时代强音。面对世界经济复苏艰难，面对国际局势动荡不安，纷争不断，习近平主席在世界经济论坛2017年年会发表重要演讲，强调要坚定不移推进经济全球化，引导好经济全球化走向，打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式。中国正成为完善全球治理最为活跃的动力之一，中国梦与世界梦越来越紧密地联系在一起。

2017年的中国，在稳定大国关系方面发挥中流砥柱作用。中共十九大闭幕不久，美国总统特朗普对中国进行国事访问，两国元首就加强中美双边、地区和全球层面合作达成多项重要成果和共识。中俄、中欧关系也进一步巩固了互信，取得了实实在在的外交成果。

2017年的中国，维护了周边形势稳定和地区合作势头，开启了金砖合作第二个“金色十年”。

点一盏灯，让世界亮起来。2017年的中国给充满不确定性的世界注入了确定性正能量，用人类命运共同体等中国理念给世界带来希望，得到全球响应。中国方案正转化为国际行动，中国实践正推动世界和平与发展。同时，中国主权和合法利益得到有力维护，国际影响力、感召力、塑造力进一步提高。

当前，人类社会处于一个新起点上，世界是走向开放、包容，还是封闭、极端？这是21世纪之问。中国高举和平发展合作共赢大旗，把为全人类作贡献作为重要使命，向世界展示了信心，给世界带来了希望。（作者为中国人民大学国际关系学院教授、国际事务研究所所长 王义桅）

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