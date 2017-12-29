动力印象全力打造全民健身新亮点

为了进一步响应党中央广泛开展全民健身运动，推动全民健身和全民健康的策略，伊川动力印象健身俱乐部在伊川县城豫港大道金瑞龙城应运而生。这是由洛阳金瑞龙城支持，为金瑞龙城小区及伊川县居民倾力打造的健身场所。

据了解，伊川动力印象俱乐部注册资金两千万元，经营区域共有五层，营业面积8000余平米，是集健身、娱乐、休闲为一体的健身综合体。包含室内四季恒温游泳池；一线的健身器械，商务跑台、多功能训练器、椭圆机、动感单车、室内3D高尔夫球场、ikid少儿体适能馆；台球、乒乓球、天际网球等特色项目。健身包含有形体舞蹈、普拉提、尊巴、健美操、莱美、瑜伽（高空瑜珈）、固定拳靶等特色课程。

全民健身运动从惠及万家的群众喜好到影响深远的国家战略，伊川动力印象必将引领伊川人民健身运动新概念，打造出一个伊川甚至豫西地区全民健身的新亮点。围绕实施全民健身国家战略，伊川当地全民健身发展将开启新征程。（石国锋 陈枫）

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