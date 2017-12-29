人民网>>国际>>关注中国>>中国在世界眼中>>中国文化

动力印象全力打造全民健身新亮点

2017年12月29日10:08  来源：人民网
 

为了进一步响应党中央广泛开展全民健身运动，推动全民健身和全民健康的策略，伊川动力印象健身俱乐部在伊川县城豫港大道金瑞龙城应运而生。这是由洛阳金瑞龙城支持，为金瑞龙城小区及伊川县居民倾力打造的健身场所。

据了解，伊川动力印象俱乐部注册资金两千万元，经营区域共有五层，营业面积8000余平米，是集健身、娱乐、休闲为一体的健身综合体。包含室内四季恒温游泳池；一线的健身器械，商务跑台、多功能训练器、椭圆机、动感单车、室内3D高尔夫球场、ikid少儿体适能馆；台球、乒乓球、天际网球等特色项目。健身包含有形体舞蹈、普拉提、尊巴、健美操、莱美、瑜伽（高空瑜珈）、固定拳靶等特色课程。

全民健身运动从惠及万家的群众喜好到影响深远的国家战略，伊川动力印象必将引领伊川人民健身运动新概念，打造出一个伊川甚至豫西地区全民健身的新亮点。围绕实施全民健身国家战略，伊川当地全民健身发展将开启新征程。（石国锋 陈枫）

(责编：刘茹霞、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

谱写新时代中国特色大国外交华章 12月28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节时强调，外交战线全体同志要认真学习贯彻党的十九大精神、新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，锐意进取，开拓创新，深入推进中国特色大国外交，继续为党和国家事业发展贡献力量。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

2017，最难忘“新时代”这个词 经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是中国发展新的历史方位。习近平总书记在中共十九大报告中，从3个角度对“新时代”作出阐述。 从中华民族意义上来说，意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。 从社会主义角度来讲，意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力，在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved