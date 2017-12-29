“思源工程”设立思源江淮同心基金助力脱贫攻坚战

人民网12月29日电 由民建安徽省委、安徽新城电力集团捐资发起的中华思源工程扶贫基金会江淮同心基金于12月28日正式启动，基金将发挥民主党派凝心、集智、聚力作用，汇聚安徽省社会各界爱心力量，全面助力安徽省打赢脱贫攻坚战。

安徽省政协副主席、民建安徽省委主委李修松表示，多年来，民建安徽省委响应省委省政府的号召，开展了大量社会服务和扶贫开发工作。特别是打造了“同心示范工程”，与金寨县果子园乡吴湾村结对帮扶，汇集全会智力物力，采取一系列有效的措施，改善了群众生活亟待解决的基础设施问题，扶持了一批落地生根长远发展的产业，扶贫工作取得了显著的成效。

为了能够长期、持续开展安徽省扶贫工作，民建安徽省委开创了民建省级组织社会服务工作的新思路，通过积极主动联系协调，联合民建会员安徽新城电力集团，在中华思源工程扶贫基金会设立专项基金——“思源江淮同心基金”，为安徽省民建会员开展社会服务提供了公开、透明的全新平台，汇聚全社会的爱心资源，定向用于安徽省扶贫、助学、救灾等扶贫及公益慈善事业。

中华思源工程扶贫基金会常务副秘书长陶鸣说：“安徽，既是‘思源工程’的发源地，又是脱贫攻坚的‘主战场’之一，随着‘思源江淮同心基金’的启动，随着社会服务的扎实开展，随着社会各界爱心的汇聚，民建安徽省委将为安徽省全面打赢脱贫攻坚战做出新的更大的贡献。”

据了解，十年来，中华思源工程扶贫基金会累计捐赠近3000万元，与民建安徽省委一道，在当地开展“思源救护”、“思源水窖”、“思源沼气”、 “思源小学”、“思源爱的分贝”、“思源教育移民计划”、“思源新农村建设”等扶贫项目，帮助江淮大地的父老乡亲脱贫致富。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)