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埃及首都一教堂遇袭至少１０人死亡

2017年12月29日21:32  来源：新华网
 
原标题：埃及首都一教堂遇袭至少１０人死亡

　　新华社开罗１２月２９日电 埃及首都开罗南部一处教堂２９日遭不明身份武装人员袭击，造成至少１０人死亡、多人受伤。

　　埃及内政部当天发表声明说，遭袭的教堂是开罗南部赫勒万区的马尔·米纳教堂，不明身份武装人员袭击后还与安全人员交火。一名袭击者当场被击毙，另一名袭击者骑摩托车逃离，不久后被安全人员抓获。两名警察在交火中丧生。

　　此外，埃及拆弹小组还在教堂附近拆除两枚炸弹。

　　埃及卫生部说，袭击已导致１０人死亡，除一名袭击者和一名警察为穆斯林外，其余８人均为科普特人。另有至少５人受伤，其中２人伤势严重。

　　目前尚无任何组织宣称制造了这起袭击事件。

　　今年以来，埃及安全形势严峻。４月９日，埃及坦塔市和亚历山大市各发生一起针对科普特教堂的恐怖袭击，共造成至少４５人死亡、１００余人受伤。两起袭击均为极端组织“伊斯兰国”所为。袭击事件发生后，埃及宣布进入紧急状态并持续至今。

　　据埃及官方统计，科普特人占埃及全国９２００万总人口的１５％至２０％，其中绝大多数信仰基督教。

(责编：刘洁妍、常红)
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