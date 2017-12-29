俄2018年起向生育子女家庭按月发放补贴

俄罗斯总统普京日前签署法律，规定从２０１８年起向生育或领养子女家庭按月发放补贴。

根据俄法律信息网２９日公布的法律文件，从２０１８年１月１日起，每个生育或领养子女的俄罗斯家庭都可以按月从政府获得一定数额补贴，该补贴发放至子女１岁半为止，每月补贴数额不得超过当地劳动年龄人口最低生活费用的１．５倍。

俄副总理戈罗杰茨表示，２０１８－２０２０年俄联邦财政将拨款５０００亿卢布（１美元约合５７卢布）用于向生育子女的俄罗斯家庭按月发放补贴。

俄罗斯领土面积１７００多万平方公里，人口仅１．４亿多，保持人口增长一直是俄政府面临的重要课题。普京之前提议，把向生育两个及更多子女的俄家庭提供补贴的“母亲基金”计划延长至２０２１年，并为生育两个及更多子女的俄家庭提供房贷利率优惠。（记者 吴刚）

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