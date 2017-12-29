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德环保组织批评欧盟共同农业政策

2017年12月29日16:00  来源：新华网
 

德国自然保护协会２８日以“授奖”嘲讽的形式批评德国农民协会支持欧盟共同农业政策，认为这一政策低效且对环境有害，特别是延长草甘膦使用会损害生物多样性和人类健康。

德国自然保护协会当天宣布，将２０１７年度“恐龙奖”颁给德国农民协会会长约阿希姆·卢克韦德，称他捍卫的欧盟共同农业政策体系耗费大量税款且对环境有害，长远看也将损害德国农民利益。

欧盟共同农业政策是指欧盟成员国的共同农业政策，旨在稳定欧洲农产品市场，确保市场在合理价格下供应正常，同时保证农民收入水平。据了解，欧盟预算的３８％被用于农业和农村发展。

德国自然保护协会称，公众对草甘膦被许可延长使用、昆虫鸟类数量剧减、地下水中硝酸盐超量感到不安，而欧盟共同农业政策对此负有主要责任。卢克韦德针对“奖项”回应称，德国农民协会信守其对保护环境和生物多样性的职责。

欧盟上月批准将用作农业除草剂的草甘膦使用许可延长５年，德国农业部投票赞成，卢克韦德声援支持。德国环境部则认为草甘膦的使用损害生物多样性和人类健康，对批准结果表示反对。

德国自然保护协会自１９９３年起每年评选“恐龙奖”，颁给被认为执行环保政策不利的公众人物。此前“获奖者”包括政府部门、协会、大型企业的负责人等。（记者 张毅荣）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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