纽约一公寓楼起火 初步确定12人死亡

登录人民网通行证 立即注册
忘记密码？
据纽约市政府消息，当地时间28日下午18点51分，纽约布朗克斯区一栋建筑物发生火灾，目前已造成12人死亡，多人受伤。据了解，死者中年龄最小的仅1岁。
谱写新时代中国特色大国外交华章
12月28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节时强调，外交战线全体同志要认真学习贯彻党的十九大精神、新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，锐意进取，开拓创新，深入推进中国特色大国外交，继续为党和国家事业发展贡献力量。【详细】
2017，最难忘“新时代”这个词
经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是中国发展新的历史方位。习近平总书记在中共十九大报告中，从3个角度对“新时代”作出阐述。
从中华民族意义上来说，意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。
从社会主义角度来讲，意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力，在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜。
【详细】
微信
微博
手机人民网
地方领导留言板
新能源汽车专用牌
澳洲的中国味道
2017我在北京挺好
俄罗斯人迎接新年