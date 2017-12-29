李绍先：美俄2018年在叙利亚博弈很有看头

12月26日，新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会成功举行。图为宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长、研究员李绍先在发言。新华网发（郭小天 摄）。

新华网北京12月29日电(记者苗昱) 宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长、博士生导师李绍先26日在北京新华网总部出席第八届“纵论天下”国际问题研讨会，期间接受记者采访时表示，2018年，美国和俄罗斯在叙利亚未来走向上的博弈会很有看头。

李绍先解释说， 12月11日，俄罗斯总统普京宣布从叙利亚撤军，一定程度上对美国形成了道义上的压力，但在未来叙利亚的走向上，俄罗斯没有能力盖过美国独家主导未来叙利亚的政治安排，美国也绝对不会放任俄罗斯去主导；而美国若想按自己的意愿来重构叙利亚、重构中东秩序，如果不跟俄罗斯进行有效磋商、利益置换，那么手里握有足够筹码的普京想要反对、阻止，也是轻而易举的。可以说，两大国明年的博弈会很有看头。

李绍先评价俄罗斯宣布从叙利亚撤军时说，我认为这是战术高手普京的个人战术动作，完成得非常漂亮。俄罗斯在叙利亚的干预，负担非常之重，国力难以承受。今天的俄罗斯实力大不如前，长期背这个包袱不必要。所以适时地宣布撤军，一定程度上放下包袱，是很重要的。另一方面，俄罗斯基本达到了通过军事干预能达到的目的，就可以抽身而退了。它保住了在叙利亚的既得利益，塔尔图斯港和赫迈米姆空军基地，这都是永久性的。并且拿到了重要的筹码，对叙利亚未来的走势，有最重要的发言权，以至于想要规划未来叙利亚的走向，各国都要去莫斯科同普京磋商。

李绍先说，俄罗斯好比在叙利亚炒股，如今炒成了股东。它在叙利亚的投入主要是收集筹码，最终是要和美国进行利益置换的。普京主要的关注点在欧洲，在乌克兰。叙利亚战争中收集到的筹码主要是和美国进行交换，但尽管特朗普意愿强烈，却被国内形势掣肘，迟迟无法交换。俄罗斯不能无限制地投入下去，所以选择恰当时机宣布撤军，同时也为即将参加大选的普京在国民面前树立一个正面形象。

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