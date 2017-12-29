“2017最受国际关注中国投资城市”奖项揭晓 广州上榜

人民网北京12月29日电 “2017最受国际关注中国投资城市”奖项于近日在京揭晓。根据评选结果，广州等5个城市撷取此次奖项。

据悉，该奖项由全球最具权威的第三方数据公司——道琼斯集团Factiva.com数据库全球媒体监控数据、美通社海外网络监测数据、凡闻科技全球主流媒体监控数据联合提供全球媒体年度监测数据，并根据媒体重要性、传播覆盖度、报道正负面指标和报道传播度等指标进行数据加权，结合环球时报舆情调查中心对其分布在6大洲17个国家一万余名海外投资者问卷调查结果，最终评出“2017最受国际关注中国投资城市”。

与会专家表示，正是因为广州具有充满机遇和潜力的庞大市场，拥有连接世界的便捷枢纽，有适宜创业创新的良好氛围，还有宜业宜居的发展环境等优势，才引致跨国企业纷纷选择广州投资兴业。目前，已有包括297家世界500强企业在内的120多个国家和地区的两万多家全球企业在广州投资兴业，广州已成为全球跨国企业关注的焦点。

数据显示，2017年，广州招商引资取得新的突破。在穗投资的世界500强企业累计达到297家。外商对投资广州的信心不断增强，纷纷踊跃增资扩股，1-11月，包括乐金显示、广汽丰田、百济神州等在内的356家外商投资企业增资，涉及合同外资50.6亿美元，增长1.5倍。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)