俄共总统候选人格鲁季宁递交参选文件

俄罗斯联邦共产党总统候选人、莫斯科州企业“列宁国营农场”场长帕维尔·格鲁季宁２８日向俄罗斯中央选举委员会递交了参加总统选举的文件。

俄共２３日推举格鲁季宁作为该党总统候选人参加２０１８年总统选举。格鲁季宁系无党派人士，但他表示完全支持俄共思想，将携俄共制定的竞选纲领参选，其竞选总部将由俄共中央委员会主席久加诺夫领导。

作为政党候选人，格鲁季宁需向中央选举委员会递交的文件包括同意参加竞选的声明、党派代表大会有关推举候选人的决议、证明本人生平的资料以及证明个人收入、支出、账户、存款和证券等的资料。中央选举委员会将在５天内审核这些文件并作出决定。

格鲁季宁生于１９６０年，１９９５年至今担任“列宁国营农场”场长，曾多年任莫斯科州杜马代表，从２０１２年８月起任俄政府专家委员会成员。（记者 安晓萌）

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