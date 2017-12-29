我们应有更多“改革自信”（一线视角·见证2017）

中国不“输入”也不“输出”模式，但世界却开始在不知不觉中“心仪”中国

“评论中国”，是目前国外政界、学界、媒体非常热衷的一件事。由于工作原因，总担心好评中有礼貌、客套的成分，所以倾向于观察更具说服力的“怎么做”。回望即将过去的一年，印象深刻的正是几个“怎么做”的小细节。其中一段，就与《习近平谈治国理政》一书有关。

记得采访法国前总理拉法兰时，说到中国当下的改革发展，他主动翻开此书的法文版，向我展示他的读书体会；在哈萨克斯坦，当地的官员谈及此书，随口就能背出书中段落。而最让我震惊的，是看到了由塔斯社自行组织翻译并出版的《习近平谈治国理政》精装版本。其时，市面上已有中国官方机构翻译出版的俄文版，但俄方仍觉得“不过瘾”。对此，塔斯社社长米哈伊洛夫回答也特别干脆：值得！

好一个值得！《习近平谈治国理政》之所以受到国际社会的高度重视，很重要的一点在于它以系统性的思考，呈现了当今中国的改革发展之路，因此也被不少人称为“了解中国的必读书”。而当“深圳”“特区”等代表改革开放的词汇，以及背后所蕴含的治国之道，开始为更多国家所思考、学习，或许可以说明，中国特色社会主义道路，为何对于世界繁荣与进步具有重要理论价值和实践意义。

今年9月，俄罗斯举办“东方经济论坛”，一些分论坛并没有中国嘉宾。但谈到远东开发时，来自俄罗斯、韩国、美国、日本等国的一些学者、官员，竟多次建议“借鉴中国西部大开发经验”“打造远东版的经济开发区”。而参加论坛的唯一一名来自中国深圳的政府官员，则是走到哪儿都受到欢迎，因为与会嘉宾都想听他讲讲“深圳经验”。

在白俄罗斯首都明斯克，该国政府规划了城市1/3的土地，与中国政府合力打造工业园。从总统到园区管理者都表示，希望借鉴中国的苏州工业园模式。行走园区，处处可见的宣传牌上，都写着那句影响中国改革的标语——“时间就是金钱，效率就是生命”。

无论是愿意倾听中国声音，还是乐意和中国合作，对很多国家来说，走近中国的过程，其实就是寻找改革发展良方的过程。的确，改革开放近40年，中国不仅更新了自身在世界发展矩阵中的排位，而且在一些方面开始成为领跑者。从当年的“深圳奇迹”“浦东奇迹”改变许多欧美国家对中国的刻板印象，到如今“一带一路”成为全球最受欢迎的国际公共产品，走向世界的中国，正展现出前所未有的自信和魅力。

长期研究中国的俄罗斯汉学家塔夫罗夫斯基，曾在中共十九大后说过这样一段话：“中国并没有把它的意识形态强加给别国，也没有刻意输出中国特色的社会主义。然而，由中国共产党领导执政的国家所取得的显著成就，无疑让人们对这一思想体系的兴趣越来越大。”这或许可以代表很多外国友人对中国的共同看法。事实胜于雄辩，中国不“输入”也不“输出”模式，但世界却开始在不知不觉中“心仪”中国。这样的变化，恰似一面反光镜，足以照见对未来改革与发展的信心。（作者为本报驻俄罗斯记者 吴 焰）

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 05 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)