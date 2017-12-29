二〇一八年：为民族复兴而冲刺（名家笔谈）

中华文明是世界上唯一没有中断的古老文明，全面实现现代化，将是中华民族重回世界文明之巅的壮举

即将到来的2018年，将是我国现代化道路上的重要时间节点。它既是改革开放40周年，也是党的十九大之后中国特色社会主义建设的开局之年，更是实现中华民族伟大复兴新征程的起点。

改革开放是我国经济实现腾飞的关键所在。经过近40年筚路蓝缕的奋斗，中国经济实现了高速增长，按可比价格计算，人均收入提高了16倍。同时，伴随着高速的经济增长，我国的经济和社会也积累了一系列问题和矛盾，发展仍然不平衡、不充分。习近平总书记在十九大报告里对中国社会的主要矛盾作出了新的判断，点明了当前和未来一段时间里面临的主要挑战，为党和政府的工作重心指明了方向。

新时代将是实现中华民族伟大复兴的冲刺阶段。古代中华文明的高峰出现在1000多年前的唐宋时期，元明之后出现停滞，至1840年，西方列强用坚船利炮敲开了清朝的大门，中华民族开始蒙受百年屈辱。自此，几代仁人志士面临着救国的燃眉之急，矢志为中国的现代化奋斗不息。中国共产党自诞生之日起，就肩负起救亡图存和社会改造的双重任务，成为推动中国现代化的主力军。中华人民共和国成立之后，在推动经济建设的同时，也造就了一个全新的社会结构，为改革开放之后的经济腾飞打下了坚实的基础。1978年以后，党的工作重心转移到经济建设领域，并形成了大量的宝贵经验，成为许多发展中国家学习和借鉴的楷模。习近平总书记在十九大报告里，将第二个百年目标设定为建成社会主义现代化强国。在未来的30多年时间里，我国将在以下几个方面取得显著进步。

首先，我国的人均收入将大幅度提高，达到发达国家的水平。城乡差距和地区差距基本消失，人民生活水平普遍提高。其次，我国的科技实力将超过世界上绝大多数国家，成为科技强国。第三，我国将建立健全社会保障体系，实现人人老有所养、病有所医；我国的环境质量也将大幅提高，青山绿水和蓝天白云将成为百姓日常生活的一部分。第四，我国的社会治理水平将达到一个全新的高度，社会的自组织能力将大大加强，国家与社会的关系将更加融洽。最后，我国将建立现代化的国家治理体系，社会主义民主政治将得到完善，实现公平正义和国家能力的双重提高。

以我国的实际情况和国际比较观之，这些目标完全是可期的。在过去的5年里，党和政府已经按照这个方向在推动各项工作，并且已经取得显著的成效。收入分配改善，地区差距有所缩小，城乡收入差距快速降低。今天，中国社会积累了巨额的储蓄，科技投入总量仅次于美国，制造业实力直追日本和德国，人工智能方面处于世界第一阵营。教育水平不断提高，大学毛入学率达到40%；宏观经济运转平稳，政府支出谨慎，政治稳定，为持续的经济增长创造了良好条件。

到中华人民共和国成立100周年的时候，我国将成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。欧洲国家的现代化也经历了200余年，对于一个人口众多、地域辽阔的大国而言，这个过程并不是一段特别长的时间。中华文明是世界上唯一没有中断的古老文明，全面实现现代化，将是中华民族重回世界文明之巅的壮举。中华民族的伟大复兴将不仅仅是经济和科技的复兴，而且更将是中华文明的复兴和发扬光大。中华文明将以其容纳百川的宏大胸襟以及和而不同的内在精神，为世界秩序的重构作出重大贡献。（作者为北京大学国家发展研究院院长、教授 姚 洋）

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 05 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)