“我与中国”征文活动颁奖现场

陈泽冰摄

日前，“我与中国”征文活动颁奖仪式暨《我与中国的美丽邂逅——来华留学生讲述中国故事》新书发布仪式在京举办，12名留学生分获一二三等奖。

据介绍，“我与中国”征文活动发起于2017年6月，征文期间，共收到来自86所高校的将近200篇稿件，文章作者来自100多个国家。获奖作品均以中文写成，内容丰富。在作品中，来华留学生用讲故事的形式，讲述自己的来华留学经历和感受，并通过自身视角看中国近年来的发展和变化。

据了解，《我与中国的美丽邂逅——来华留学生讲述中国故事》是国内首次以外国留学生视角出版的汉英对照版的讲述中国故事的书籍。来自马来西亚的留学生孟雯写道：“来中国之后，我觉得自己和中国真是有缘分，我希望用更多的时间去了解中国的文化、历史、国情、中国人的思维方式等等。我相信入了乡随了俗，适应当地的风土人情，融入这个国家，有朝一日我会成为‘中国通’”。来自意大利的留学生安倩倩写道：“我在中国的生活是丰富多彩的。现在的我时常会怀念那里热闹的生活，那里热情的人，那里别样的景色。我觉得我把自己一半的心留在了中国。”

教育部数据显示，作为亚洲最大留学目的国，2016年来华留学生规模突破44万，比2012年增长了35%。随着中国的发展，中国与世界各国的教育交流与合作日益紧密，越来越多的外国学者和青年学生把目光投向了中国。（小 鱼）

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