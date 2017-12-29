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阿富汗首都自杀式爆炸袭击死伤者升至120多人

2017年12月29日07:58  来源：新华网
 

新华社喀布尔１２月２８日电（记者蒋超 代贺）阿富汗公共卫生部２８日确认，首都喀布尔当天发生的自杀式爆炸袭击已造成除袭击者外的４１人死亡、８４人受伤。极端组织“伊斯兰国”宣称制造了此次袭击。

阿公共卫生部发言人瓦希德·马杰鲁赫当天向记者证实，死者中包括４名妇女和两名儿童，多数伤者遭受了严重的烧烫伤。截至发稿时，仍有５名重伤员尚未脱离危险。

目击者告诉新华社记者，当地时间上午１０时３０分左右，在喀布尔西部第六警区的达什特巴尔奇地区，武装分子袭击了一家私人文化媒体机构所在大楼，该机构下辖一家文化协会和一家新闻通讯社。

据悉，事发时该建筑地下一层正举行一场公共集会，一名袭击者进入后引爆了炸弹背心。另一名袭击者守在建筑物外，等人群逃出时引爆身上炸弹。死伤者中有不少是媒体工作者。

阿富汗总统加尼和联合国驻阿富汗援助团当天分别发表声明，强烈谴责这起针对平民的恐怖袭击事件。

本月，极端组织“伊斯兰国”已在喀布尔制造了数起袭击。本月１８日，位于喀布尔的阿富汗国家安全局培训中心遭该组织武装人员袭击。２５日，该组织在喀布尔制造了一起爆炸袭击事件，造成包括袭击者在内至少５人死亡。据阿富汗亚利安那新闻社日前报道，目前阿境内有超过１万名“伊斯兰国”武装分子，其中包括从伊拉克和叙利亚转移过来的该组织武装人员。

(责编：樊海旭、常红)
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