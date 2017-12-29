美国2017：是“虚火”上升还是步步“为赢”？ 

喊着“让美国重新强大”口号入主白宫的特朗普在执政首年大动作不断。一年间，从华尔街到NAFTA谈判桌、从硅谷IT精英到北达科他州石油工人，美国经济的方方面面清晰可见特朗普留下的印记。梳理可知，特朗普在经济领域的施政重点可归纳为力推税改、放松监管、创造就业和削减贸易赤字。

上任伊始，特朗普便宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、启动两条输油管道建设、放松金融及商业管制。此后，他还相继解除了对煤炭行业的限制、启动更新北美自贸协定(NAFTA)谈判，并于6月宣布美国将退出《巴黎协定》。一年中，特朗普在白宫多次约请商界巨头共商增长与就业、多次约请国会两党领导人讨论税改方案。

从结果上看，特朗普的上述举措已初见成效：美国经济在今年第二、第三季度均实现3%以上的增长，显示出强劲的复苏动力；纽约股指连创新高，牛市行情势如破竹；美国新增就业岗位年内累计达到170万个，失业率降至十七年以来的最低点；联邦政府各部门累计取消或暂缓执行1579项监管措施，为市场注入更多活力。

临近年终岁尾，特朗普又收获一个好消息——美国会参众两院于本月20日通过了美国三十年来最大规模的税改法案。两日后，特朗普签署生效，如期送出了自己承诺给美国人的“圣诞大礼”。

完成税改被认为是特朗普与国会共和党人在经济领域迄今取得的最重大立法胜利。根据税改方案，美国企业和家庭将获得5.5万亿美元的减税。企业所得税将从目前的35%下降至21%，个人所得税率也有所下降，多数家庭仅需一张纸便能完成报税。

在共和党人眼中，此次税改带来的最直接好处是给美国企业和家庭“松绑”，这势必将拉动投资与消费，还可能引发一轮海外资本回流，而减掉的税收会在新创造的财富中重新被征收，长远来看有利于经济发展。但在反对者看来，共和党人的这套逻辑过于乐观，减税所产生的财政赤字将成为美国的沉重负担。据测算，美国联邦政府财政赤字在未来10年内将增加1.46万亿美元。

与税改法案同期获得通过的还有一项关于医改的内容，《平价医保法》(又称“奥巴马医改”)中强制个人购买医保的条款被废除。这标志着特朗普在另一项关乎美国人钱袋子的改革——医改方面也有所收获。

对于美国经济2017年的表现，特朗普本人非常满意，多次在不同场合盛赞美国经济取得的成就，积极评价自己接连兑现竞选承诺。特朗普上月曾表示，“2017年，美国呈现出历史上最显著的经济复苏势头之一，我因此受到许多好评。”

本月17日，特朗普再次调高调门，自信地表示“美国的经济增长将从目前的3%提高到4%、5%，甚至可能最终达到6%。”有数据显示，美国经济上一次实现5%以上增长的年份是1984年。

在舆论场上，美国经济2017年的良好表现被广泛认可，但对其成因却有不同的解读。有观点认为，特朗普执政首年的经济成绩超出预期，美国正步入“特朗普经济”时代；也有观点认为，美国经济的强劲表现应该归功于上一届政府，特朗普不过是站在了前人的肩膀上；还有观点认为，当前势头与特朗普、奥巴马都无关，美联储政策得当才是美国经济复苏的最大推动力。

但也有媒体提醒称，特朗普治下的美国经济可能正处于“虚火”上升之势。《经济学人》杂志指出，这一势头如不控制，将导致经济过热，随之而来的将是企业债务高企、资产价格泡沫增大、金融风险加剧等。

另有观察家指出，特朗普的一系列政策措施所起到的效果目前仅停留在信心层面，这些政策的中长期效果还有待观察。支撑这一观点的主要依据是美国的劳动生产率继续在低位徘徊，对经济增长的贡献不大。

“政客”网站发表的文章称，劳动生产率低的问题自奥巴马政府时期已经显现，在特朗普执政的第一年有所好转，但依然远低于此前的水平。

即便如此，舆论普遍对2018年美国的经济走势持乐观态度。最乐观的估计是，美国经济将步步“为赢”，实现4%的增长。有分析人士指出，特朗普预计将在来年延续去监管、促就业的施政方向，提出完整的基础设施建设计划，并加大力度解决贸易赤字问题。行政力量将继续成为美国经济增长的一个重要推手。(刁海洋)

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