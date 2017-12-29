调查报告：三菱子公司前社长知晓违规却仍持续出货

据日媒报道，日本三菱综合材料公司28日公布了验证子公司篡改产品数据违规情况的特别调查委员会出具的一份报告。该报告指出，三菱电线工业前社长村田博昭尽管以前就知道存在违规，但为避免被顾客索赔导致经营破产，让持续出货问题产品；关于三菱伸铜的违规得出结论称，原因在于遵守规格书的意识不够以及优先扩大市场份额等。

报道称，特别调查委员会就三菱电线的案例指出“包含非常严重的内容”，该委员会计划在2018年2月底前后汇总最终报告。

三菱综合材料的社长竹内章28日举行记者会，道歉称“给相关人士造成很大困扰，深表歉意”。关于自身的去留，他仅表示“目前的使命是尽全力进行调查并防止再发”。此外还透露三菱电线上世纪九十年代曾存在部分未实施检查等违规。

三菱综合材料宣布，为了防止再次出现品质问题，将采用外部顾问，并加强总公司工厂及子公司的管理。

三菱伸铜为了明确品质问题的责任，负责品质保证的三名董事将于12月31日辞职。社长堀和雅等两人上交部分报酬。堀和雅就三名董事辞职的理由说明称：“掌握了违规情况却未向董事会报告，而是予以默许。”

三菱电线前社长村田今年2月前后接到报告称存在篡改数据的清单。然而，村田认为如果向所有客户报告存在违规，制造现场将难以应对客户的要求，制品将无法交货。据悉村田还担心可能被索赔，因此持续出货。

三菱伸铜方面，据称该公司基于参考资料改写数据已是惯常做法，最迟在2001年就开始出现违规情况。

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