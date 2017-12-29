韩政府公布虚拟货币投机行为打击对策 实施交易实名制

首尔消息：韩国国务调整室室长洪楠基28日在首尔召开记者会，公布虚拟货币相关部门次官(副部长)会议结果。会议决定将实施打击虚拟货币投机行为的对策，并考虑制定特别法关闭交易机构。

洪楠基表示，虚拟货币不是法定货币，政府已多次警告虚拟货币市场存在价格波动大、欺诈、交易机构遭黑客袭击等隐患。但是市场仍然出现多数虚拟货币在国内市价比海外高、盲目投机等现象，政府不能对此置之不理。

韩联社消息称，当天韩国法务部首次正式建议制定特别法，关闭虚拟货币交易机构。韩国政府决定将研究包括关闭交易机构在内的一切应对方案，重点实施虚拟货币交易实名制，严打严惩涉虚拟货币相关犯罪，限制虚拟货币网上广告。

韩国政府认为，各家商业银行的虚拟账户作为虚拟货币买卖账户被利用，助长投机行为并阻碍公开透明的金融交易。因此，韩国金融委员会和金融监督院决定实施虚拟货币交易实名制，提高交易透明度，并防范青少年和外国人进入虚拟货币市场。

消息指出，韩国金融部门要求各家银行加大对可疑虚拟货币交易的监管力度，并对可疑交易进行分析后将相关资料提交给国税厅。韩国司法机关将制定和落实“2018年严打虚拟货币相关犯罪计划”。韩国广播通信委员会将要求各大门户网站监管虚拟货币网上广告，反垄断执法机关“公正交易委员会”对虚拟货币交易机构的调查权限将进一步扩大。

(责编：樊海旭、常红)