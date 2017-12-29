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苹果就“电池门”道歉：对不起 让你们失望了

2017年12月29日07:45  来源：环球网
 
苹果就“电池门”道歉：对不起 让你们失望了

【环球网综合报道】先前苹果公司承认会让旧款iPhone的运行速度变慢，以保护电池稳定性，引起许多用户不满，甚至有美国果粉要对苹果提出集体诉讼。美国当地时间28日，苹果发表声明，就此事件向用户道歉，“我们知道让你们一些人失望了。”

台湾《自由时报》12月29日报道称，苹果声明称，““我们知道你们中一些人觉得苹果让你们失望了，我们深表歉意。目前有很多对于此事的误解，所以我们想澄清，让你了解我们正在做出一些改变。”

“首先，我们从来没有、未来也不会刻意减少任何苹果产品的寿命，或者利用降低用户体验，推动客户升级换代。我们的目标始终是创造客户喜欢的产品，让iPhone能够长久使用也是重要的部分。”

苹果声明：“我们知道你们中一些人觉得苹果让你们失望了，我们深表歉意。”

苹果也说，将会让保固过期的iPhone电池更换价格从79美元)降至29美元，持续时间为1月下旬到2018年12月，并会在明年释出软件更新改善这次的错误。

苹果先前表示，透过削弱旧款手机性能，是为了避免那些实时的高耗能、高性能需求导致老旧手机电池故障。

苹果还称，锂电池在低温、低电量、和长久使用后将无法提供最佳性能，可能导致意外关机以保护手机电子零件，因此苹果在去年针对iPhone 6、iPhone 6s、和iPhone SE提出修正。

美国iPhone用户因为苹果刻意削弱旧款手机性能，对苹果公司提出集体诉讼，要求苹果赔偿9990亿美元。

(责编：樊海旭、常红)
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