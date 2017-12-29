日本对韩慰安妇协议调查报告反应激烈 被称将死守协议

【环球网综合报道】朴槿惠政府时期与日本达成的慰安妇协议27日被曝存在幕后协议，之后不到两小时，日本即在下午五点以正式且沉重的“外务大臣谈话”形式提出了强烈抗议，“日本绝不接受”。韩国《中央日报》28日报道分析称，这体现了日本政府死守协议的意图。

对于韩国方面公布的调查结果，正在中东访问的日本外相河野太郎在当地发表抗议谈话，内容措辞非常激烈，并表示“如果韩国意图变更已经付诸落实的协议内容，将给两国关系造成无法收拾的后果”。

对于这一表态，连日本国内都有人分析认为，日本政府“似乎有意使用罕见的激烈措辞表达心中的不悦”。

日本官房副长官西村康稔当日也对记者们表示，如果工作小组的报告书“可能影响到两国对协议的履行，日本绝不接受”。

韩媒称，这样说意在对外传达“莫说撕毁或重新谈判，即便对协议内容进行细微的修改，日本也绝不接受”的意思，体现了日本政府死守协议的意图。

河野外相当天在谈话中强调，慰安妇协议是两国“在民主选举的领袖领导下，通过各个层级的不懈努力而达成的协议”，强调协议过程的合法性，暗示一旦发生修订协定的问题，韩国政府需负全部责任。

日本政府的官员们当天纷纷表示“(慰安妇协议)不仅是两国政府达成的政府间协议，还受到了国际社会的高度评价”(河野外相)、“从目前朝鲜的情况来看，两国本应更加密切地保持合作，希望韩国也能认识到这一点”(官房副长官西村康稔)。

韩媒称，在这种情况下，韩国政府计划与32位尚在人世的慰安妇老奶奶一一进行面谈，征求被害者意见。也就是说，政府接受了工作小组“像这次一样不征求受害者同意就签订政府间协议，即便协议宣布慰安妇问题得到最终不可逆转地解决，问题也仍会重演”的结论。32人中已有24人接受了日本政府提供的抚慰金，反对协议的8人中，部分从属于慰安妇民间组织韩国挺身队问题对策协议会和分享之家，这些团体一直主张废除协议。

韩国外长康京和此前曾称，“我们应考虑一切可能性，与他们(受害者、相关团体)进行妥善沟通”。

韩媒称，她所谈到的“一切可能性”自然也包括完善协议内容以及废除协议。然而，撕毁国家间协议不仅有违外交惯例，还会给需要在朝核与经济领域保持合作的韩日双边关系造成巨大负担。

因此，有分析认为，韩国政府所谓“征求被害者意见”的做法只是为了补充谈判过程中缺失的程序，安抚国内舆论，找到结束相关争议的突破口。

(责编：樊海旭、常红)