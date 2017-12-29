日本制造业信誉难保？政府下狠心严惩：罚款增至百倍

【环球网报道 记者 马丽】鉴于神户制钢所等日本制造业接连曝出品质数据篡改问题，为加强预防违规行为的发生，日本政府正在推进修订该国《工业标准化法(简称JIS法)》。据《日本经济新闻》报道，日本经济产业省将把对违规企业的罚款提高至相当于如今100倍的最多1亿日元。此外，企业管理体制的不完善也将被纳入处罚对象。日本政府希望以此推动企业的意识改革，恢复日本制造的信誉。

据报道，关于钢铁、汽车零部件和建筑材料等具备高品质的产品，企业可根据日本国家注册机构的认证，采用日本工业规格(JIS)标识。对于客户来说，好处是据此可知这些产品获得国家的政治背书，高品质得到保证，能够安心使用。

目前，日本相关认证机构为持续对品质进行担保，需定期对工厂进行审查，如果不满足相应水平，将取消认证。对于不遵守认证机构决定、继续显示认证标识、或在原本未获认证的产品上使用等恶劣企业，将处以最多100万日元罚款或最长1年的有期徒刑。

日本经济产业省为达到遏制检测数据篡改等违规行为等目的，将把罚款额一下子提高至最多1亿日元。与此同时，管理体制也将纳入日本JIS法的对象。例如为避免工厂等制造一线发生数据篡改，将建立多人参加的检查体制，以及负责品质管理的部门要完全独立等。如果管理特别不完善，而且未显示出纠正姿态，将予以处罚。

在神户制钢、三菱材料和东丽等日本有代表性的制造业企业，违规行为正不断发生，包括在铝、钢铁和橡胶材料等领域篡改检测数据，供应不符合与客户签约的品质的产品等。

神户制钢被认为在10多年前违规行为就横行，但认证机构在原则上每3年实施的定期审查中未能发现违规行为。东京大学名誉教授饭塚悦功表示，“只要数据被替换或原始资料被删除，发现违规行为并不容易”，指出了审查的局限性。

报道称，此次修改法律的着眼点在于加快采取防止企业方面违规的举措，但可能需要采取加强或改变认证机构本身的审查体制的行动。

(责编：樊海旭、常红)