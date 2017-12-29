俄政府通过世界杯观众凭球迷护照免签入境法案

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯政府网站当地时间12月27日发布消息称，政府通过关于规定世界杯观众凭球迷护照免签停留期限的法案。
消息称，法案规定，世界杯观众凭纸质球迷护照和电子版球迷护照免签停留期限相同，均为从世界杯揭幕战打响前10天开始至最后一个比赛日。此外，拥有采访资格的媒体代表还可凭身份证件和采访证件免费乘坐增开列车。
此外，法案还规定了国际足联人员往返机场、火车站、训练基地、体育场、球队基地和下榻地之间的礼宾路线。
2018年世界杯将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内的11座城市举行。
(责编：樊海旭、常红)
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